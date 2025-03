Ile Maurice: Patrick Assirvaden répond aux tracas de son prédécesseur

Joe Lesjongard, leader de l'opposition et let ancien ministre de l'Énergie et des services publics, a adressé hier sa Private Notice Question (PNQ) à Patrick Assirvaden, actuel titulaire de ce portefeuille. Il lui a demandé des précisions sur le stockage d'eau dans les réservoirs, l'apport des eaux souterraines, la production quotidienne, les nouveaux forages depuis décembre 2024 et le nombre de familles ayant bénéficié des programmes de subventions pour des réservoirs d'eau et les systèmes de collecte des eaux de pluie.

Au cours des cinq dernières années, a mentionné Patrick Assirvaden, Maurice a connu trois sécheresses prolongées, la pire étant celle de l'année hydrologique actuelle. Depuis juillet 2024, Maurice a enregistré plusieurs mois de faible pluviométrie, avec un record de sécheresse en juillet, le plus sec des 120 dernières années. Les précipitations de juillet à février ont globalement été inférieures à la moyenne.

Au 4 mars, le volume total d'eau stockée dans les sept réservoirs principaux s'élevait à 37,81 millions m³, soit 41 % de leur capacité. La production d'eau dans les six zones d'approvisionnement a diminué par rapport aux niveaux normaux. La production d'eau de surface a baissé de 17,44 %, tandis que celle de l'eau souterraine a chuté de 20,85 %. Par conséquent, la production totale est passée de 1 068 267 m³ par jour à 865 061 m³ par jour, a indiqué le ministre.

Le ministère de l'Énergie et la Central Water Authority (CWA) entreprennent chaque année une campagne de forage en fonction des besoins de la CWA en matière d'eau potable. Pour la période de janvier à novembre 2024, cinq forages ont été réalisés à Camp-Levieux, Goodlands et Côte-d'Or, entre autres. De nouveaux forages ont été réalisés à Constance-La Gaieté et à Fond-duSac de décembre 2024 à février 2025. Un autre forage est en cours à Mapou. Cinq autres forages sont prévus dans le cadre des contrats existants pour le mois à venir. Le volume d'eau supplémentaire exploité depuis décembre 2024 s'élève donc à 7500 m3 par jour.

Pour ce qui est du programme de subvention, le Patrick Assirvaden a rappelé que l'achat de réservoirs d'eau a été mis en place en 2011 pour aider les familles à faible revenu à en acquérir et ainsi atténuer les difficultés liées à une alimentation en eau restreinte. Géré par la Development Bank of Mauritius, ce programme permet aux ménages percevant un revenu mensuel inférieur à Rs 60 000 de bénéficier d'une subvention de Rs 15 000 pour l'achat d'un réservoir de 1 000 litres, d'une pompe à eau et de certains accessoires.

Depuis décembre 2024, 310 familles ont bénéficié de cette aide. Pour la collecte des eaux de pluie, une aide de Rs 10 000 est offerte aux ménages éligibles, dont le revenu mensuel est inférieur à Rs 60 000, pour l'achat d'un réservoir destiné à la récupération des eaux de pluie. Au 10 décembre, 6 400 demandes avaient été reçues, avec 609 coupons délivrés aux bénéficiaires.

Un plan pour après avril

Si les pluies d'été ne se manifestent pas d'ici fin avril-début mai, la situation risque de s'aggraver. Avec un taux de remplissage actuel de 40 %, les pompages devront cesser si les réserves descendent en dessous de 15 %, en raison de la boue accumulée au fond des réservoirs. C'est d'ailleurs face à cette menace que des forages de puits ont été lancés pour limiter l'impact.

En réponse à une question du leader de l'opposition concernant un Contingency Plan pour la période de sécheresse, au dire de Patrick Assirvaden, le gouvernement a hérité d'une situation difficile de la gestion du précédent régime, mettant ainsi la population dans une grande précarité. Un plan annuel a été mis en place pour gérer cette situation, avec un comité de crise chargé de son suivi quotidien.

De plus, un plan a été élaboré pour l'après-avril, visant à optimiser l'utilisation des forages, de l'eau du dam du Central Electricity Board, qui est utilisé pour la production d'électricité à la Réduit Hydroelectric Power Station et à celle de Tamarind Falls, ainsi que des dams privés, dans le cadre d'une collaboration patriotique.

Concernant le réservoir de Cluny, Joe Lesjongard a demandé le rapport recommandant sa destruction. Patrick Assirvaden a répondu : «Je n'avais pas l'intention de parler du réservoir de Cluny, surtout venant du leader de l'opposition qui a été responsable de ce dossier au ministère de l'Énergie et des services publics.» Il a soutenu qu'«un ministre responsable de l'eau et de l'énergie n'a[vait] même pas pu interpeller le directeur général de la CWA sur les manquements, la mauvaise gestion et les scandales sous son ministère. Et aujourd'hui, il ose parler du réservoir de Cluny».

Le ministre de l'Énergie a fait ressortir que la construction des réservoirs de Cluny et de Richelieu, réalisée au coût de Rs 74 millions pour approvisionner la région Sud, a été un «échec». Selon lui, les responsables devront rendre des comptes tôt ou tard. «Vingt-cinq fissures ont été relevées, rendant ces réservoirs inutilisables à ce jour.» Il a ajouté : «Nous devons pomper dans des forages initialement destinés à d'autres régions pour alimenter le sud.»

En ce qui concerne les fissures sur le réservoir et cela, après plusieurs tentatives de réparation par l'entrepreneur, le ministre a précisé : «Nous nous retrouvons avec un réservoir inutilisable. Les rapports préliminaires montrent que le réservoir devra être détruit», sauf s'il peut être réparé, a-t-il fait comprendre, ce qui serait une bonne nouvelle. Une enquête a été demandée sur ces deux réservoirs et la commission d'enquête est en cours. Les rapports seront déposés en temps voulu.

Outre les problèmes concernant les réservoirs, le ministre a indiqué que le Pipe Replacement Programme, au coût de Rs 700 millions, a également été un «échec», avec 62 % de perte d'eau datant de plusieurs années.

Pour finir, Patrick Assirvaden, a déclaré que «la première question qu'il fallait poser, c'est quand on aura le fameux 24/7», promesse du gouvernement Mouvement socialiste militant-Muvman Liberater en 2014.