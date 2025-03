Ile Maurice: Relance de l'enquête avec le soutien d'experts internationaux

Plus de quatre ans après la mort suspecte de Soopramanien Kistnen, l'enquête connaît un nouveau tournant. Le Premier ministre a confirmé au Parlement qu'une équipe spéciale du Central Criminal Investigation Department (CCID) a été constituée pour reprendre l'enquête de fond, sous la direction du nouveau commissaire de police.

Depuis le signalement du décès en octobre 2020, 98 personnes ont été auditionnées, dont l'ancien ministre du Commerce, Yogida Sawmynaden. Une enquête judiciaire avait été ouverte et son rapport, remis au DPP en novembre 2021, avait vivement critiqué la gestion de l'affaire par la police et les services médicaux. Le rapport évoquait même «un niveau inédit d'incompétence» et dénonçait une tentative manifeste de travestir les faits. L'examen post-mortem, concluant à un suicide, est désormais remis en cause, la magistrate ayant pointé du doigt des éléments tendant vers un homicide déguisé.

Aujourd'hui, l'enquête repart sur de nouvelles bases. Un ancien officier de police spécialisé dans les affaires criminelles a été nommé conseiller auprès du CCID, afin de renforcer les investigations. Le gouvernement souhaite également solliciter l'appui d'organismes étrangers pour faire la lumière sur ce dossier sensible, ainsi que sur d'autres affaires non résolues. Le Premier ministre a réitéré son insatisfaction face à la gestion initiale de cette enquête et assure que la vérité sera recherchée, afin que justice soit rendue à la famille de Soopramanien Kistnen et à la nation entière.