Ile Maurice: USA, Ukraine, Chagos et le pays

La rencontre entre les présidents Trump et Zelensky qui était supposée accoucher d'un pas vers la paix entre l'Ukraine et la Russie s'est terminé en eau de boudin. La question sur les responsabilités des protagonistes dans ce dramatique « reality-show » planétaire du vendredi 28 février fera couler beaucoup d'encre pendant encore longtemps.

Il est un fait que le traitement du président Zelensky à la Maison-Blanche a choqué le monde et provoqué des réactions très fortes. J'ai été personnellement moins choqué, car j'ai assimilé depuis longtemps le fait que le président Trump ne se soucie pas des règles. Il se soucie des intérêts du USA.

Puis, ses relations avec d'autres États dépendront uniquement de cela. Quant aux Européens, il est évident depuis longtemps qu'ils se retrouveraient de plus en plus livrés à eux-mêmes pour la défense de leurs nations. Mais mettons de côté les émotions.

Passons à l'avenir pour nous mauriciens, car ce qui se passe en Europe demeure un problème européen malgré ses implications mondiales. Je ne vais pas me lancer dans ce bref article, à de grands débats mais plutôt résumer mes propos de façon concise.

Regardons notre futur de façon très froide, réaliste et détachée pour étudier NOS intérêts. L'Île Maurice veut sceller au plus vite cette transaction sur les Chagos et celle-ci ne pourrait être validée par le Royaume-Uni sans l'accord du président Trump. Ce dernier semble s'accommoder de l'idée d'un bail à long terme sur Diego Garcia, mais il peut changer d'idée à n'importe quel moment, ou réclamer de nouvelles conditions.

Quoi faire ?

La diplomatie mauricienne doit agir vite et nous pouvons aider à clore ce chapitre sur les Chagos avec le Royaume-Uni et les USA. Puis dans un second temps avancer dans les futures relations bilatérales entre les USA et Maurice.

L'accord de principe sur les Chagos entre le Royaume-Uni et Maurice est apparemment presque conclu et il nous faut progresser mais seulement après l'approbation claire et nette de l'administration Trump, pourront nous conclure le tout. Rien n'est encore gagné et nous devons être proactifs en avançant avec des actions concrètes.

La première action est le choix de notre ambassadeur à Washington, entouré d'un personnel étoffé, car ce sera une des chancelleries les plus importantes pour nous pour ces années à venir. Un ambassadeur de calibre qui comprend la diplomatie et les nouvelles règles du jeu autour du Potomac est requis. Nous avons nommé notre Représentant Permanent aux Nations Unies à New York en la personne de Milan Meetarbhan et il manque maintenant en urgence, notre ambassadeur à Washington. Un professionnel de la diplomatie serait indiqué.

Il est opportun en parallèle de mener une mission de haute envergure, dirigée soit par le Premier Ministre, soit par le Ministre des Affaires Etrangères à Washington pour montrer nos couleurs et faire taire certains racontars stupides sur la politique étrangère de l'Ile Maurice. Et d'assurer une bonne couverture médiatique à cette mission.

L'important est de sceller les relations commerciales avec les USA et d'essayer d'avancer vers un accord bilatéral entre nos deux pays. C'est viser très haut, mais il le faut.

Certains peuvent ne pas aimer le Président Trump mais il est là pour rester et ces situations confuses crées par son administration peuvent être une chance pour Maurice. Voyons donc des opportunités ou d'autres voient du chaos. L'économie américaine va connaître une dérégulation sérieuse et probablement des résultats surprenants seront à l'arrivée avec un dollar qui restera impérial malgré tous les challenges.

Les milliardaires du high-tech ont les coudées franches pour développer vite et à fond l'innovation dans le secteur de l'intelligence artificielle et de l'informatique. Nous devons rester accroché à cet essor américain et voir quel rôle Maurice pourra jouer. Nous trouverons ce créneau intéressant pour notre économie en cherchant intelligemment. Déjà notre territoire national peut être utilisé pour les antennes des satellites de Starlink (Space X) et Amazon- par exemple, les satellites d'Elon Musk et de Jeff Bezos.

Le potentiel

Nous pouvons canaliser les investissements américains vers l'Afrique par le biais de notre centre financier international et devenir Le hub des investissements américains en Afrique. La nouvelle administration va certainement s'intéresser au potentiel de l'Afrique très bientôt. Nous serons sûrs dans ce cas d'attirer aussi l'attention d'investisseurs d'autres pays européens, arabes, asiatiques ou australiens de même.

Et nous pouvons essayer de faire un remake de notre plate-forme mauricienne vers l'Inde, qui fut un grand succès story. Bref, redynamiser ce secteur autour du global business qui emploie aujourd'hui autour de 25 000 cadres mauriciens. Et adjoindre à tout cela, une expansion de notre Stock Exchange, du secteur banquier, des services légaux, d'arbitrage et de comptabilité. Et agrémenter tout cela de plus de tourisme américain.

Il y a aussi notre textile et nos autres exportations vendus aux USA et venons-en à L'AGOA (Africa Growth and Opportunity Act) une loi fédérale américaine. Ce texte de loi prend fin en septembre 2025 et il fournit de nombreux avantages aux exportations africaines de 32 pays vers les USA. Un projet de texte de loi est en marche devant le Congrès et la Chambre des Représentants aux USA pour renouveler le projet de loi, mais rien n'est moins sûr avec la nouvelle administration américaine.

En réalité, Maurice profite moins des avantages de L'AGOA aujourd'hui car nous ne sommes plus un pays africain à faible revenu par habitant.

Mais le cadre légal et fiscal de L'AGOA reste quand même intéressant pour les exportations mauriciennes et nous voulons y croire. Nous participons aux efforts de lobby d'autres pays africains pour un nouvel AGOA ainsi qu'aux efforts du groupe de contact USA-Afrique qui est le « Corporate Council on Africa ».

Tout en souhaitant l'adoption d'un 'AGOA bénéfique, nous devons assurer un accord bilatéral entre Maurice et les USA ouvrant des perspectives nouvelles.

Le mécanisme bilatéral et commercial couvrirait aussi évidemment d'autres produits et des services. Des opportunités nouvelles vont se présenter pour avec tout ce nouveau monde qui émerge avec l'intelligence artificiel, l'informatique ou les télécommunications.

Bref du pain sur la planche pour le gouvernement mauricien et la diplomatie mauricienne. Et des actions conjointes avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, Business Mauritius, Mauritius Finance, la Mauritius Export Association (MEXA) et notre Economic Developpement Board (EDB). Mais de grâce, retroussons les manches et avançons.