Madagascar: Muay-thaï/Stage de haut niveau - Gildas Razanajatovo en formation à Bangkok

Dans deux mois, Madagascar aura un entraîneur international en muay-thaï. Gildas André Razanajatovo est actuellement en formation de haut niveau à Bangkok.

La carrière d'entraîneur de Gildas Razanajatovo est loin d'être finie. À 60 ans, le Directeur technique national suit actuellement une formation de deux mois en Thaïlande, plus précisément à Bangkok. Dans un avenir proche, il sera promu instructeur et entraîneur de haut niveau après l'obtention du Brevet fédéral de moniteur et d'instructeur de niveau supérieur.

Sa mission consistera ensuite à former les athlètes malgaches pour qu'ils deviennent des combattants professionnels. Cela fait déjà trois semaines qu'il s'entraîne au Muay Thai Institute Rangsit Bangkok International. Il est entre les mains d'experts reconnus tels que Master Thamanoon et Master Lek, dans cet institut prestigieux fondé en 1995 et reconnu par la Fédération internationale de muay-thaï (IFMA) et le World Muay Thai Council (WMC).

« Le programme quotidien est très chargé. Nous nous entraînons deux fois par jour. La première session est consacrée à la théorie. Le deuxième mois sera encore plus intense, car je devrai monter sur le ring pour un combat professionnel dans ma catégorie. La formation est complète, avec des cours théoriques, des pratiques et des examens réguliers », a-t-il expliqué.

Former les nakmuay malgaches

Gildas Razanajatovo franchit une nouvelle étape importante dans sa carrière avec cette formation de haut niveau. Un aboutissement qui récompense des années d'efforts et de persévérance dans la discipline. Il a débuté les sports de combat dès son plus jeune âge, avant de devenir membre de l'équipe nationale puis entraîneur national. Il est également le fondateur de son propre club, le GISL, et l'un des initiateurs du tournoi Trophée du Choc.

« La formation a commencé à distance, à partir des vidéos d'entraînement que j'ai envoyées. Ensuite, j'ai été sélectionné pour le stage présentiel aux côtés d'autres entraîneurs venus de différents pays. Je suis très reconnaissant envers mon club, la Fédération malgache de muay-thaï ainsi que le ministère pour leur soutien. Après ce stage, ma mission sera de former les nakmuay malgaches afin qu'ils puissent devenir professionnels, sans avoir à partir à l'étranger », a enchaîné le père de Fazaraly Super Badboy.