Madagascar: Banque - La Poste se lance dans la microfinance

Paositra Malagasy élargit son rôle avec Paositra Finances, facilitant l'accès au crédit pour les Malgaches. Son ambition : évoluer vers une banque postale au service du développement.

La Paositra Malagasy évolue. Longtemps cantonnée aux services postaux, l'institution s'est récemment engagée dans la microfinance, afin de faciliter l'accès au crédit pour les Malgaches. C'est ce qu'a annoncé l'institution hier, lors d'une conférence tenue dans ses locaux à Ivandry. Grâce à son vaste réseau de bureaux de poste, elle ambitionne de rapprocher les services bancaires des populations, en particulier celles qui en sont encore exclues.

Depuis l'ouverture de sa première agence en septembre 2024 à Antaninarenina, Paositra Finances s'est rapidement développée, comptant aujourd'hui 20 agences réparties à travers Madagascar. Cette expansion témoigne de la demande croissante en services financiers accessibles, à laquelle l'institution entend répondre efficacement.

« Nos services financiers sont désormais accessibles à tous. Nous voulons proposer des offres adaptées aux besoins des Malgaches et les accompagner dans leurs projets », affirme Joela Andriamavotiana, secrétaire général de Paositra Finances.

L'institution propose déjà plusieurs produits destinés aux particuliers et aux entrepreneurs. Ketrika est un crédit dédié aux salariés du privé et aux fonctionnaires, actifs ou retraités. Herijika est une solution conçue pour les entrepreneurs et travailleurs indépendants. Avec ces offres, l'objectif est de rendre le crédit plus accessible et moins contraignant, afin de favoriser l'investissement.

À l'occasion du mois de la Femme, Paositra Finances accorde une attention particulière aux femmes, qui représentent près de la moitié de sa clientèle. Pour encourager leur autonomie économique, une initiative spéciale a été lancée : durant tout le mois de mars, les femmes seront exonérées de frais de dossier pour leurs demandes de crédit. « Ce n'est qu'un début, car Paositra veut aller plus loin en proposant des financements mieux adaptés aux besoins des entrepreneures et des travailleuses malgaches », ajoute-t-elle.

Voir plus grand

Loin de se limiter à la microfinance, Paositra Malagasy affiche des ambitions plus vastes. L'institution souhaite évoluer vers un modèle de banque postale, offrant un éventail complet de services financiers.

« On ne veut pas se contenter d'être un acteur du courrier. On veut élargir nos activités et explorer d'autres secteurs. La banque est une étape naturelle pour nous », explique Manoa Andrianavalona, directeur commercial, marketing et communication.

Avec son réseau unique de bureaux de poste à travers le pays, Paositra dispose d'un atout majeur pour atteindre une population qui, jusqu'ici, avait un accès limité aux services bancaires.

L'entrée de Paositra Malagasy dans le secteur financier ne relève pas uniquement d'une stratégie commerciale. L'institution entend aussi répondre aux défis économiques du pays. En facilitant l'accès au crédit et aux services bancaires, elle espère stimuler l'entrepreneuriat, réduire les inégalités et contribuer au développement économique. Avec l'ambition de devenir une banque accessible à tous, Paositra Finances entend démontrer qu'elle est bien plus qu'un simple service postal : un acteur du changement pour Madagascar.