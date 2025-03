Madagascar: Dégâts cycloniques - L'État apporte du réconfort aux sinistrés dans le Sud

Le président de la République, accompagné de membres du gouvernement, s'est rendu au chevet des sinistrés de la région Atsimo Andrefana hier. Après avoir sillonné le district d'Ampanihy-Andrefana, ils ont conclu leur périple à Toliara.

Pour le peuple. Selon Andry Rajoelina, président de la République, par analogie avec la devise de l'armée, "pour la patrie", sa devise à lui, dans la conduite des affaires étatiques, est "pour le peuple". Un leitmotiv qu'il a souligné à chacune de ses prises de parole, hier, lors de son déplacement dans des localités de la région Atsimo Andrefana.

Le chef de l'État, accompagné de quelques membres du gouvernement, s'est rendu au chevet des victimes du passage du cyclone Honde, hier. La délégation a ainsi sillonné les localités du district d'Ampanihy-Andrefana, pour conclure leur périple à Toliara, afin d'aller à la rencontre des familles sinistrées. Le but étant, entre autres, d'affirmer que "l'État est présent aux côtés de la population". La délégation a remis des vivres et un appui financier à chacune des familles sinistrées.

Au regard des faits sur le terrain et des réactions des habitants des localités visitées, cependant, au-delà des aides, c'est "la présence à leur chevet, les gestes et les mots de réconfort", du président de la République qui a marqué les esprits. À part Toliara et la commune d'Ampanihy, Andry Rajoelina s'est aussi rendu dans des localités de la commune rurale d'Androka et de celle d'Itampolo, toutes deux situées dans le district d'Ampanihy-Andrefana.

Plusieurs Fokontany dans ces deux communes rurales ont été durement touchés par le passage de Honde. Situé près de l'embouchure entre la rivière Linta et la mer, le Fokontany d'Antsoriky, par exemple, a été dévasté par une montée soudaine des eaux. Seules quelques cases, habitées, piégées au milieu des eaux qui ont commencé à baisser, permettent de reconnaître la localisation du Fokontany d'Antsoriky.

Une rencontre impromptue entre les villageois d'Antsoriky et le locataire d'Iavoloha s'est ainsi organisée sur un bout de terre encore boueuse, après le retrait progressif des eaux, hier. "Aucun président de la République, avant vous, n'est venu ici. Vous avez apporté des vivres et de l'argent, mais votre présence ici compte déjà énormément et nous touche puisque cela signifie que l'État ne nous oublie pas", déclare un homme âgé, qui a pris la parole. Ce dernier a perdu sa femme durant l'inondation.

Sur tous les fronts

Il s'est avéré que le village était en pleine veillée funèbre durant la visite du chef de l'État. Il en a ainsi profité pour présenter ses condoléances à l'époux endeuillé. Avant de se rendre à Antsoriky, Andry Rajoelina et les membres du gouvernement sont allés à la rencontre des sinistrés hébergés dans le site d'accueil de la commune rurale d'Androka. Ici également, au-delà des aides, c'est la présence sur place du chef de l'État qui a été soulignée par les habitants.

"Il s'agit de votre troisième visite dans notre commune. Ce qu'aucun Président avant vous n'a jamais fait", souligne le maire d'Androka. Les discours et les réactions sont quasi similaires dans la commune rurale d'Itampolo. "C'est la toute première fois que nous recevons un président de la République", se réjouit son édile. Bien que l'objet du déplacement présidentiel ait été de se rendre au chevet des sinistrés à cause des dégâts cycloniques, chacune de ses étapes a été l'occasion d'un moment de liesse pour les habitants.

Même à Toliara, les familles sinistrées hébergées dans le gymnase de la ville lui ont réservé un accueil tonitruant. Durant cette tournée des zones sinistrées, Andry Rajoelina a, par ailleurs, été sur tous les fronts. Le Président a veillé à ce que chacun des trois cents enfants de familles sinistrées, hébergées au Centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale (CRNM) d'Ampanihy, ait copieusement une portion de soupe nutritive, en remplissant lui-même le bol de la majorité des enfants.

Le chef de l'État a également remis des médicaments qu'il avait dans sa trousse à pharmacie personnelle, afin d'atténuer les douleurs d'un jeune homme blessé à la jambe suite à l'effondrement de sa maison, dans le Fokontany de Belaza, dans la commune d'Ampanihy. Ceci, en plus d'une aide financière, afin de soutenir la famille, démunie. Le Président a, par ailleurs, accompagné la livraison, par hélicoptère, de sacs de riz aux localités enclavées à cause de la montée des eaux ou de la dégradation des routes.

À Itampolo, face à la densité de la foule et constatant que les autorités locales et les forces de l'ordre, en sous-effectif, risquent d'être dépassées par les événements, Andry Rajoelina a supervisé lui-même la distribution des vivres et des aides financières aux familles sinistrées, notamment aux personnes âgées.

"Lorsque nos concitoyens sont en détresse, les dirigeants se doivent d'être présents et de leur apporter leur soutien. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici, en personne. Le rôle d'un dirigeant est de travailler pour la population, pour son bien-être", sont ainsi les mots de Andry Rajoelina durant son échange avec les habitants d'Antsoriky.