Madagascar: Basketball 3x3 - Jean de Dieu Randrianarivelo - « Défier le numéro un mondial n'est pas facile »

interview

À la tête des Ankoay seniors hommes de basketball 3x3, qui affinent leur préparation en vue de la FIBA 3X3 Champions Cup de Thaïlande, Jean de Dieu Randrianarivelo répond à nos questions.

Jean de Dieu Randrianarivelo, nous sommes à huit jours de l'ouverture de la 3X3 FIBA Champions Cup. Où en êtes-vous côté préparation pour les Ankoay masculins ?

Nous y sommes. La préparation entre dans sa deuxième semaine. Après la fin du tournoi de qualification à l'Afrobasket de 5x5 auquel nos quatre joueurs ont pris part, nous avons axé la première semaine sur la reprise des fondamentaux du basketball 3x3, comme la sensation de la balle, la mobilité sur le terrain, les stratégies d'attaque et de défense, le temps de possession très court de 12 secondes, ainsi que la recherche d'angles de tir pour finaliser l'attaque.

Sur le terrain, que faites-vous exactement ?

Nous travaillons sur les aspects technico-tactiques et spécifiques en fonction de la surface du terrain: comment se déplacer, comment gérer la transition rapide, l'attaque-défense, le temps de réaction en 1 contre 1, l'agressivité défensive, la rotation défensive, la combinaison à deux contre deux, la combinaison à trois, sans oublier les lancers francs.

La base du basketball 3x3 est l'adresse au tir, comment améliorez-vous les rendements de vos joueurs sur ce point ?

Jouer au basketball 3x3 nécessite un tir de précision, car l'équipe qui marque 21 points remporte la victoire, même si le temps de jeu n'est pas encore écoulé. Nos joueurs effectuent chaque jour pas moins de 300 tirs sur tous les angles possibles. Côté rendement, les deux shooteurs Elly Randriamampionona et Livio Ratianarivo réussissent plus de 65%, contre 55% pour Anthony Rasolomanana et Arnol Solondrainy. Après quelques jours de reprise, c'est un beau pourcentage. D'ici la fin de la préparation, je pense que ce ratio va encore s'améliorer.

Vous allez affronter la Serbie, numéro un mondial, et les Pays-Bas, champions olympiques. Quelle est votre impression devant ces deux géants du 3x3 ?

Honnêtement, ce n'est pas facile, mais c'est un défi que nous aimerions relever. Nous n'avons aucun trac ni peur, car nous savons très bien le niveau de tous les pays participants. Pour les contrer, il faut jouer avec agressivité sans commettre de fautes. Il faut répondre vite et oser tirer loin, en assurant de faire mouche, car jouer sous le panier est très difficile avec la grande taille des adversaires, qui dépassent les 2,10 m.

Par rapport à la Coupe du monde de 2023, comment allez-vous aborder la 3X3 FIBA Champions Cup?

Nous sommes plus confiants grâce aux expériences de nos joueurs. Chaque joueur doit jouer avec polyvalence et avoir une vision plus large pour libérer un coéquipier et lui permettre de faire un tir à longue distance. Nous viendrons à Bangkok en tant que champions d'Afrique. Notre mission est de défendre l'honneur de Madagascar et du continent africain.