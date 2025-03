Madagascar: Film festival - ISSM Awards 2024 Une première édition pour célébrer le cinéma malgache

Le Madagascar Film Festival ISSM Awards 2024, prévu du 26 au 30 mars 2025, célèbre le cinéma malgache et soutient les talents locaux. Organisé par l'ISSM, il vise à promouvoir la cinématographie nationale.

Le cinéma malgache franchit une nouvelle étape avec la première édition du Madagascar Film Festival - ISSM Awards 2024. Organisé par l'Ivon-toeran'ny Sarimihetsika sy Sarimiaina Malagasy (ISSM), sous l'égide du ministère de la Communication et de la Culture, cet événement se tiendra du 26 au 30 mars 2025 à Havoria Anosy. Son objectif est de promouvoir et structurer le secteur du cinéma et de l'image animée à Madagascar.

L'annonce officielle a eu lieu le 4 mars 2025 à Ivokolo Analakely. Ce festival veut devenir un rendez-vous incontournable pour les cinéastes, producteurs, acteurs et professionnels du secteur. Il favorisera les échanges et collaborations à travers des projections, conférences, rencontres et masterclasses, tout en mettant en lumière les talents émergents et en valorisant la richesse de la cinématographie malgache.

Quatre grandes catégories seront mises à l'honneur : fiction, documentaire, animation et série, offrant une diversité de genres et de formats. Chaque producteur pourra soumettre jusqu'à deux films par catégorie, qu'il s'agisse de courts ou de longs métrages. Les inscriptions sont ouvertes du 4 au 7 mars 2025 sur la page officielle de l'ISSM.

Un jury composé d'experts évaluera les oeuvres en compétition selon plusieurs critères : interprétation des acteurs, mise en scène, qualité de production, aspects techniques et scénaristiques. Environ 75 trophées seront décernés, dont un prix spécial attribué par le public.

Attendu

Pour garantir la protection des oeuvres, les films soumis seront archivés à l'ISSM et ne seront pas exploités sans l'accord des producteurs. Afin d'améliorer la qualité des productions locales, des formations techniques et scénaristiques sont également proposées.

Attendu depuis plusieurs années, ce festival marque un tournant pour le cinéma malgache. Prévu pour devenir un événement annuel chaque mois de mars, il ambitionne de positionner Madagascar sur la scène cinématographique nationale et internationale.