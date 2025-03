Madagascar: Région Diana - De nouvelles infrastructures pour le développement de Nosy Be

Les travaux de réhabilitation des routes se poursuivent à Nosy Be. Lancés au début de ce mois, ces travaux concernent trois axes principaux, à savoir : École Vazaha - Arbre Sacré à Mahatsinjo (2,8 kilomètres), Diego Hely - Daresalam vers l'hôtel Royal Beach (870 mètres) et Aéroport Fascène - Befefika à Mahatsara le village royal (4,6 kilomètres). La finalisation de ces infrastructures est attendue pour juillet 2025. La réalisation de ces travaux est financée par la Banque Mondiale et soutenue par l'État malgache à travers le Projet PIC ou Pôle Intégré de Croissance.

Ainsi, ces routes viendront compléter les précédentes réhabilitations réalisées en 2024, reliant Hell-Ville à Andilana (25,8 km), Hell-Ville à Fascène (9,5 km)

et l'axe Ambatozavavy. Ces améliorations ont transformé l'aspect de la ville et facilité la mobilité urbaine et périphérique. Et cerise sur le gâteau, ces constructions et rénovations visent à attirer plus de touristes pour relancer l'économie de cette île, qui dépend en totalité du tourisme.

Conformément à la tradition, un rituel « jôro » a été organisé pour marquer le lancement officiel des travaux de réhabilitation de ces axes routiers d'intérêts économiques et touristiques dans la Commune Urbaine de Nosy Be.

Cette cérémonie traditionnelle a vu la présence des autorités locales et des personnalités politico-administratives de la région, ainsi que de nombreux représentants du secteur public et de la société civile. Citons entre autres, le gouverneur Taciano Rakotomanga, le député Arosy Namiandrazana François. Mention particulière pour la présence de la Reine Zafin'ny Fotsy Zafitombo Loharano Noëline. Des rituels culturels ont précédé une série de discours officiels reflétant l'importance de ce projet pour la communauté locale.

Lors de son discours, le gouverneur Taciano Rakotomanga a mis en avant les bénéfices économiques et sociaux attendus grâce à ces aménagements. Il a également insisté sur l'importance de la sensibilisation de la population au respect des consignes et à la préservation des infrastructures mises en place.

« Ces réalisations visent à renforcer l'accessibilité de l'île aux parfums et les avantages économiques de Nosy Be, sur le plan social et touristique, en améliorant la qualité et l'accessibilité des infrastructures routières », a-t-il souligné.

Dans tous les cas, les routes nouvellement restaurées embellissent la ville, améliorent la mobilité et contribuent ainsi au développement du tourisme local. Une aubaine pour les usagers de la route qui prennent dorénavant beaucoup moins de temps pour se déplacer sur ces axes routiers très utiles, aussi bien pour les simples usagers que pour les opérateurs, notamment dans le secteur touristique.

Sur ce point d'ailleurs, le secteur du tourisme est actuellement en pleine relance à Nosy Be, l'une des destinations les plus prisées par les touristes internationaux. Actuellement, la ville enregistre entre trois et cinq mille arrivées touristiques.