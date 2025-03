Egypte: L'Expo 2025 est une plateforme internationale pour la promotion des investissements sportifs

Au cours de son explication sur cet incubateur, le ministre a informé le Premier ministre que son ministère cherche à promouvoir une culture de la technologie sportive, car il s'agit d'un nouveau concept, qui est espéré pour apporter une révolution technologique dans les sports en Égypte, d'une manière qui contribuera à améliorer la performance des athlètes, des entraîneurs et du public grâce à l'utilisation de la technologie, en particulier de l'intelligence artificielle.

Il a souligné que le développement de la technologie sportive n'est pas simplement une option, mais est devenu une nécessité urgente pour suivre le rythme des développements contemporains et atteindre l'excellence sportive aux niveaux local et international, soulignant que l'incubateur « MOYS » représente une plate-forme vitale pour soutenir les jeunes créatifs et leur fournir des opportunités de développer leurs idées et de les transformer en projets réussis qui contribuent à l'amélioration des sports dans l'État égyptien.

En visitant le pavillon du ministère de la Jeunesse et des Sports, le Premier ministre et ses compagnons ont observé plusieurs modèles de diverses installations sportives en Égypte, reflétant un développement tangible qui témoigne d'un véritable essor du sport.

Dans ce contexte, M. Sobhi a précisé que le ministère s'efforçait de maximiser l'utilisation optimale des installations sportives qu'il a mises en place dans le cadre de sa stratégie, qui donne la priorité à la santé des citoyens, en soulignant en particulier la nouvelle génération d'installations sportives intelligentes, y compris la Cité olympique internationale d'Égypte, tout en mettant en évidence la stratégie du ministère visant à développer l'infrastructure des installations pour la jeunesse et les sports dans tout le pays d'ici à 2030.

L'exposition de trois jours a pour but d'apporter une transformation fondamentale sur la scène sportive en intégrant la technologie et l'innovation.

« Sports Expo 2025 « s'articule autour de trois axes principaux qui visent à promouvoir le rôle du sport en tant qu'outil économique et de développement.

Le premier axe est « Sports et technologie », qui se concentre sur la présentation des dernières solutions et tendances numériques en matière d'analyse des performances sportives, d'intelligence artificielle dans l'entraînement et de réalité virtuelle, en vue d'améliorer l'expérience des supporters et les tendances avancées en matière de diffusion en direct.

Le deuxième axe est « Investissement dans le sport » et se concentre sur les opportunités de financement et de sponsoring sportif et sur les moyens d'aider les clubs à se transformer en entités économiques durables, grâce à des partenariats et des parrainages intelligents.

Le troisième axe, « Améliorer la participation des supporters », se concentre sur les dernières stratégies de marketing sportif et sur le rôle de l'analyse numérique et des médias sociaux dans l'augmentation de l'engagement des supporters.