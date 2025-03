Egypte: Le ministre de la Santé confirme l'étroitesse des rapports historiques liant le pays et le Koweït

Le vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la population, Khaled Abdel Ghaffar a affirmé l'étroitesse des rapports historiques liant l'Egypte et le Koweït, lesquels ont largement avancé dans tous les domaines au cours des dernières décennies et ce à la lumière de la convergence de vues des deux directions avisées.

Dans un discours prononcé au nom du PM lors d'une cérémonie organisée sous le patronage de l'ambassadeur de Koweït au Caire et de son ambassadeur permanent auprès de la Ligue Arabe à l'occasion de la 64eme journée nationale de l'Indépendance et de la 34ème Journée de la Libération du Koweït, M. Abdel Ghaffar a noté que ces deux événements symbolisaient l'unité du peuple koweïtien et sa longue histoire dans la reconstruction et le progrès.

Le Koweït, a-t-il noté, a fait, au cours des dernières décennies, plusieurs réalisations développementales significatives qui en fait un modèle à suivre dans l'équilibre entre développement économique et social tout en préservant patrimoine national et culture.

Et le ministre d'ajouter que le Koweït avait réussi à réaliser un essor intégré dans les divers domaines avec en tête l'économie, l'éducation, la santé et l'infrastructure, ce qui a renforcé sa position en tant qu'un pays pionnier dans la région et lui a permis de jouer un rôle efficace aux échelons régional et international.