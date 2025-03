Madagascar: Razanamahery - Un parcours jazz et gospel au cœur du pays

Bassiste talentueux et passionné accompagnant le chanteur Njara Marcel, Solotiana Nomaninjanahary Rabe Razanamahery, 25 ans, s'est distingué sur la scène musicale malgache grâce à son jeu influencé par le jazz et le gospel. Il puise également dans des influences variées, allant du funk, swing et pop à la musique traditionnelle malgache. Depuis 2015, il multiplie les collaborations avec des artistes et groupes de renom, tout en poursuivant une formation musicale rigoureuse.

Son parcours débute en 2015, lorsqu'il intègre le Jazz Club de l'Alliance Française. En 2016, il affine son jeu au sein d'un orchestre d'animation, avant de rejoindre en 2017 un groupe évangélique spécialisé en worship, aux côtés de Vero Ranaivoson. En 2018, il se fait remarquer lors d'événements organisés par l'Alliance Française de Madagascar, renforçant ainsi sa présence dans le milieu du jazz.

L'année 2020 marque un tournant décisif avec son intégration au sein du groupe The Singers of Jesus, où il évolue encore en 2025. Son talent lui ouvre les portes de collaborations prestigieuses : en 2022, il accompagne Minah Bolimakoa, puis en 2023, Fanja Andriamanantena et Rija Ramanantoanina. Depuis 2024, il est le bassiste du groupe Njara Marcel, poursuivant ainsi une ascension constante.

Parallèlement à sa carrière scénique, il perfectionne son jeu auprès de musiciens de renom. En 2017, il obtient une attestation de formation en jazz sous la direction de Haja Ravaloson. Il participe ensuite à des ateliers internationaux, notamment avec le bassiste Dominique Di Piazza en 2022 et le guitariste Thom Guicquero en 2023. Depuis 2024, il se forme auprès du guitariste professionnel de jazz Lova Ramahefason, consolidant ainsi sa maîtrise technique et son identité musicale.