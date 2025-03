Madagascar: Secteur agricole - L'agriculture appuyée par des enquêtes

Ce mois-ci, une enquête sera menée auprès de 13 322 foyers d'agriculteurs dans tout le pays. L'enquête vise à recueillir des données essentielles pour guider les politiques agricoles. Elle permettra également de mieux comprendre les besoins et les défis du secteur. Des enquêteurs se rendront dans les 23 régions du pays. Ils interrogeront les agriculteurs sur des aspects comme la gestion de leur élevage, la production animale et les déplacements des animaux. « L'enquête fournira des informations détaillées sur les pratiques agricoles et les tendances du secteur », explique Joceline Solonitompoarinony, responsable des statistiques agricoles.

Les résultats permettront de mieux orienter les actions à mener pour soutenir le secteur. Ils aideront aussi les agriculteurs à surmonter leurs difficultés, tout en garantissant la confidentialité des réponses.

L'agriculture reste un secteur clé de l'économie malgache. Pour adapter les politiques publiques aux besoins du secteur, il est nécessaire de mieux comprendre ses dynamiques. L'enquête permettra d'identifier les défis futurs, qu'ils soient environnementaux, économiques ou sociaux. Elle aidera également à définir des stratégies appropriées pour y faire face. L'enquête ne se limite pas à la collecte de données.

Elle a pour but de fournir des éléments concrets pour améliorer les politiques agricoles et répondre aux enjeux de la sécurité alimentaire. D'après les explications des enquêteurs, des données fiables permettront de prendre des décisions mieux adaptées pour soutenir le secteur agricole. Elles contribueront à améliorer les conditions de vie des agriculteurs et des éleveurs.

Le financement de l'enquête, d'un montant supérieur à 6 millions de dollars, est assuré par la Banque mondiale à travers le projet « Stat Cap II ». Ce financement bénéficie du soutien de partenaires comme la FAO et l'Initiative 50x2030.