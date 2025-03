Congo-Brazzaville: Electrification - Tinda Energy et Abosskal Oferka concluent un contrat de structuration de financement

Dans le cadre du démarrage des travaux du projet d'électrification "Ignié 2021-2046", la société turque, Abosskal Oferka, et congolaise, Tinda Energy congo SA, ont signé le 4 mars à Brazzaville un contrat de structuration du financement pour la fourniture des équipements électriques et la construction des lignes de transport d'électricité ainsi que leurs voies d'accès.

Acté en présence du directeur général de l'Agence de planification, de promotion et de développement des zones économiques spéciales, Dieudonné Roch Massoyi Eteka, le contrat a été signé d'une part, par Yannick Jutta, président directeur général de Tinda Energy et, d'autre part, par le CEO d'Abosskal Oferka, Altan Yazicioglu Mahmut. Les dirigeants des deux entreprises se sont réjouis de la conclusion de ce contrat et estiment que cette structuration de financement favorisera le bon déroulement de ce projet et de l'asseoir sur des bases solides.

" Le but de ce contrat entre les deux entités concerne la construction d'une route de 1,7 km et de la ligne électrique menant à la centrale électrique. Abosskal se chargera de la construction et la conception technique en une durée d'un an. Pour ce qui est du projet, il débutera le 1er juillet et se terminera l'année prochaine en juillet 2026", a expliqué Altan Yazicioglu Mahmut.

« Ignié 2021-2046 » est un projet d'électrification hybride et extensible via le solaire et la biomasse qui s'inscrit dans une vision de respect écologique. Dans sa mise en oeuvre, il contribuera annuellement à réaliser des économies de consommation de 50 mille tonnes en équivalent charbon ; à réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 125 mille tonnes et à valoriser 180 mille tonnes de déchets ménagers.

Il jouera un rôle clé et positif dans la promotion du développement vert à faible émission de carbone et favorisera la pérennité économique, sociale et environnementale de la zone économique spéciale d'Ignié.