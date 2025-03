Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Des réformes pour améliorer la gouvernance des universités

Dans une communication sur le thème « La gouvernance des universités à l'aune du budget-programme », la ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Delphine Edith Emmanuel, a appelé à l'appropriation des réformes pour une gestion efficace des établissements publics du secteur.

Devant les présidents des universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso, les directeurs généraux, les chefs d'établissement, les syndicats d'enseignants et d'étudiants, la ministre de l'Enseignement supérieur a insisté sur la prise en compte des réformes juridiques et institutionnelles prévues par la Charte des établissements publics dans le cadre du budget-programme.

« Cette Charte prévoit désormais la pluralité des tutelles : technique, financière, budgétaire et comptable », a indiqué la ministre Delphine Edith Emmanuel. Ainsi, les universités sont tenues de soumettre le budget annuel, le projet annuel de performances, le rapport du contrôleur budgétaire, les comptes annuels, l'état à jour de la situation du personnel, la grille salariale, a-t-elle précisé.

Les réformes financières sont telles que les budgets des universités sont désormais préparés suivant les modalités bien particulières. « Les directeurs administratifs et financiers doivent préparer les documents d'engagement avant le 10 de chaque mois puis transmettre au contrôle budgétaire pour le mandatement au plus tard le 15 pour être envoyé au Trésor au plus tard le 20 », a indiqué la ministre de l'Enseignement supérieur.

A l'aune du budget-programme, l'Université Marien-Ngouabi est appelée à se doter d'un plan stratégique, a insisté le Pr Delphine Edith Emmanuel. Elle a appelé l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur à plus d'ardeur afin que les missions dévolues aux universités, dans le cadre de formation du capital humain, puissent être accomplies avec succès.

La ministre de l'Enseignement supérieur a mis à la disposition des responsables des universités les documents contenant les réformes. Il reviendra à chaque université d'organiser la sensibilisation en son sein pour que les équipes s'imprègnent de ces normes qui désormais encadrent le fonctionnement des universités publiques.