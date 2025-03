Soudan: Al-Eaysir confirme l'intérêt de l'État pour une représentation équitable des jeunes dans la prochaine phase

Port Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole du gouvernement, M. Khaled Al-Eaysir a affirmé l'intérêt de l'État pour le segment des jeunes, convaincu de leur rôle pionnier dans la bataille de la dignité et de la protection du pays et de son peuple contre la saleté de la milice rebelle et de ses agents.

C'etait lors de son discours mardi soir à la plateforme (Nuits de Presse), qui accueillait l'Union de la Jeunesse Soudanaise (UJS), sur le rôle de la jeunesse soudanaise dans le soutien aux forces armées et à la reconstruction.

Le ministre de la Culture et de l'Information a salué l'initiative de l'UJS, indiquant que la phase actuelle nécessite la mise en place de forums pour élaborer une feuille de route pour la construction de la nation, réitérant la volonté du gouvernement sur la promotion des projets de jeunesse, soulignant sa solidarité avec le Ministère de la Jeunesse pour qu'il y ait une bonne représentation de la jeunesse.

Il a déclaré que le gouvernement, dans sa forme officielle, croit en l'importance de la participation des jeunes, car ils sont les plus touchés par la guerre, d'autant plus qu'ils représentent 70% des citoyens.

De son côté, le Lit-Gen Abdul Rahman Al-Sadiq Al-Mahdi a souligné qu'il souhaitait que la ligne de démarcation entre ami et ennemi soit claire. Un ami est celui qui soutient sa famille et son pays, qui soutient et défend les institutions de l'État, que ce soit en portant une arme, une plume ou une pensée, sans tenir compte de l'appartenance politique, intellectuelle ou tribale de la période précédant la guerre. Quant à l'ennemi, il est celui qui se range du côté des milices et qui cible le pays et ses citoyens par la destruction, les viols, le meurtre et le déplacement.

Il a ajouté que la jeunesse de la résistance populaire est celle qui doit être la gardienne de la nation dans le présent et dans l'avenir, et qu'il n'y a pas de place pour la neutralité dans une question décisive qui menace l'unité de la patrie.

Dr. Ali Al-Hadi Babiker, président de l'UJS a déclaré que les membres de l'union sont engagé dans la guerre de la dignité en portant des armes et en soutenant les forces armées et les forces qui les soutiennent, appelant à l'importance du rôle des jeunes dans le programme de retour volontaire et en aidant les rapatriés à reprendre leur vie normale en leur fournissant les bases de la vie quotidienne après la destruction et la grande perte des nécessités de la vie au niveau familial en raison de la guerre, indiquant que l'invitation est ouverte à tous les jeunes soudanais pour ouvrir une nouvelle page et éviter les erreurs du passé en politique et en gouvernance, et pour les jeunes d'être plus désireux de prendre l'initiative et de présenter une proposition et des visions pour diriger le pays, à l'instar des luttes réussies d'autrui au Rwanda et ailleurs qui ont fait progresser leur pays.\OSM