Soudan: Le président du conseil d'administration de l'Université de Konya en Turquie inspecte les laboratoires de la Faculté des sciences agricoles et environnementales de l'Université de Gedaref

Gedaref — Le président du conseil d'administration de l'Université de l'alimentation et de l'agriculture de Konya dans l'État frère de Turquie le professeur Muhammad Kiliç a inspecté les laboratoires de nutrition, le Centre de télédétection et des systèmes d'information géographique, les ateliers d'ingénierie agricole et la ferme maraîchère de l'université à la Faculté des sciences agricoles et environnementales de l'université, lors de sa visite à l'Université Gedaref, accompagné du conseiller académique de la République de Turquie au Soudan, lDr Kokhan Bozbashi.

La délégation a été reçue mardi à l'Université de Gadarif par la haute administration de l'université, dirigée par la professeuree Ibtisam Al-Tayeb Al-Jak, la rectrice de l'université, le vice-doyen de l'université, son adjoint, le secrétaire des affaires scientifiques, le directeur du département de la recherche scientifique et des relations extérieures, le doyen de la faculté des sciences vétérinaires, le doyen de la faculté des sciences agricoles et environnementales et le chef du département de la production animale de la faculté.

Le professeur Salah Billah Mohamed Ahmed, doyen de la Faculté des sciences agricoles et environnementales de l'Université, a fait une présentation explicative sur la faculté, sa création, ses départements et certaines des contributions de la faculté à la société à travers la recherche et les projets appliqués de certains chercheurs de la faculté.

La délégation a effectué une visite de terrain dans les laboratoires de la Faculté des Sciences Agronomiques et Environnementales, au cours de laquelle elle a reçu des explications de la part des superviseurs et techniciens des laboratoires de nutrition, du Centre de télédétection et des systèmes d'information géographique, des ateliers d'ingénierie agricole et des terrains rattachés à la faculté pour la formation des étudiants et la recherche. La délégation a ensuite visité la ferme universitaire pour la production de légumes et de certaines cultures agricoles et les puits universitaires pour l'approvisionnement en eau souterraine.

Kiliç a fait l'éloge des laboratoires et des chercheurs du collège et a souligné la nécessité d'une future coopération entre les deux universités en matière d'investissement agricole, de formation des étudiants et d'échange de chercheurs pour mener des études, des expériences et des projets de recherche communs à l'avenir.

Dans le même sens, la professeure Ibtisam Al-Tayeb Al-Jak, rectrice de l'Université de Gadarif, a confirmé que les portes de l'université sont ouvertes à davantage de partenariats pour pousser plus d'efforts dans la formation et bénéficier des capacités conjointes et de l'échange d'expériences entre les deux parties. \ OSM