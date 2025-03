Soudan: Minawi appelle la Grande-Bretagne à jouer un rôle plus important dans l'acheminement des secours aux personnes touchées par la guerre au Darfour et à El Fasher en particulier

Port Soudan — Le gouverneur de la région du Darfour, M. Minni Arko Minawi, lors de sa réunion mardi, à Port Soudan, avec la délégation du gouvernement britannique actuellement en visite dans le pays, dirigée par la directrice générale des affaires africaines au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Mme Harriet Matthews, et l'envoyé spécial du Royaume-Uni au Soudan, M. Richard Crowder, leur a donné une explication détaillée des développements de la guerre de la milice Al-Dagalo et de ses impacts sécuritaires et humanitaires sur la région du Darfour en général, et le Nord-Darfour en particulier.

Manawi a expliqué à la délégation que la région du Darfour connaît actuellement la pire crise humanitaire du continent africain, expliquant et analysant tous les défis et obstacles sécuritaires causés par la milice de soutien rapide, notamment son siège imposé à El Fasher, sa fermeture de toutes les routes pour les approvisionnements de secours appartenant aux organisations internationales, et empêchant l'aide humanitaire d'atteindre El Fasher, en particulier dans les camps de déplacés.

Dans son discours devant la délégation britannique, Manawi a souligné que le silence international et l'incapacité à condamner les crimes de la milice Al-Dagalo les ont poussés à persister à commettre davantage de violations.

Exprimant sa profonde préoccupation face à la situation humanitaire à El Fasher, il a appelé la Grande-Bretagne à jouer un rôle plus important envers le peuple soudanais en général, et le Nord-Darfour en particulier, et à oeuvrer sérieusement pour lever le siège des milices sur El Fasher afin que les organisations humanitaires puissent apporter une aide à ceux qui le méritent.

Lors de sa rencontre avec la délégation britannique, Manawi a décrit l'influence des Émirats arabes unis sur la milice de soutien rapide et ses alliés comme étant grande, et représentant le principal et le plus grand danger dans la poursuite de la guerre, appelant en même temps les Émirats à cesser de soutenir la milice pour arrêter la machine de guerre qui tue, détruit et déplace le peuple soudanais.\ OSM