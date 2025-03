Soudan: Minawi - Le siège d'El Fasher et la famine de ses habitants sont considérés comme l'un des plus grands crimes et violations des droits de l'homme

Port Soudan — Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi a écrit sur sa page Facebook, disant : À la lumière des souffrances humanitaires auxquelles sont confrontées les populations de la région du Darfour, de la ville d'El Fasher et des camps environnants, nous, en tant que gouvernement de la région du Darfour, sommes heureux d'annoncer la réception d'un certain nombre de nourriture, de médicaments et de fournitures du ministère de l'Intérieur, dirigé par le ministre de l'Intérieur, M. Khalil Pasha Saïrin.

Il a ajouté : « Nous sommes très reconnaissants du soutien du ministre de l'Intérieur, qui nous a fourni ces vivres pour nos populations affligées dans la région. Le monde entier a été témoin des violations commises par les milices Janjaweed contre des citoyens sans défense, notamment l'incendie de villages, le déplacement et le meurtre de résidents et le viol de femmes.

Le siège de la ville d'El Fasher et la famine de ses habitants sont considérés comme l'un des plus grands crimes et violations des droits de l'homme. Malgré toutes ces atrocités, la communauté internationale reste silencieuse sans prendre aucune mesure efficace. »

Il a déclaré : « Nous remercions le ministre et le gouvernement fédéral pour ce généreux soutien et nous informons nos habitants de la ville d'El Fasher que ces matériaux leur parviendront bientôt. Nous appelons également les organisations humanitaires, internationales et régionales à intervenir pour faire face à la crise que traversent les camps de Zamzam, Abu Shouk et Al Salam, ainsi que tous les villages autour de la ville d'El Fasher. »\ OSM