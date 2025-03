Tunisie: Enfants et adolescents - Le surpoids et l'obésité gagnent du terrain

Le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans en surpoids en Tunisie a atteint 17 %, un tiers des enfants âgés de 6 à 12 ans souffrant d'obésité, tandis que le pourcentage d'adolescents âgés de 15 à 18 ans est d'environ 10 %, selon le dernier rapport du bureau tunisien du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Les principales causes de l'obésité chez les enfants et les adolescents

Expliquant les causes de la prise de poids chez les enfants et les adolescents en Tunisie, Faika Ben Mami, Professeur en nutrition et chef du département C à l'Institut national de nutrition et de technologie alimentaire, a déclaré, aujourd'hui, sur la radio Mosaïque FM , que les causes les plus importantes sont le changement de mode de vie et de nutrition, la dépendance croissante à l'égard de la restauration rapide, principalement composée de graisses et de sucres, et la diminution de l'activité physique.

Elle a ajouté que les enfants passent aujourd'hui plus de temps devant des écrans, qu'il s'agisse de la télévision, de l'ordinateur ou de jeux vidéo, au lieu de jouer et de bouger comme auparavant.

Les facteurs génétiques peuvent jouer un rôle dans l'obésité, mais ils ne sont pas le facteur principal, puisqu'ils ne représentent que 30 % des causes, tandis que les facteurs liés à l'environnement et au mode de vie en représentent la plus grande partie.

Quels sont les risques de l'obésité ?

La spécialiste en nutrition a souligné que l'obésité est une maladie en soi car elle entraîne de graves complications pour la santé, expliquant qu'elle accroit le risque de maladies chroniques, telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, notant que la prévalence du diabète de type 2 a augmenté chez les plus jeunes, ce qui était rare dans le passé.

Elle a ajouté que l'obésité augmente également le risque de maladies articulaires et de certains cancers, en plus de l'hyperlipidémie et de l'accumulation de graisse dans le foie, ainsi que des calculs biliaires et des problèmes digestifs.

L'obésité n'affecte pas seulement la santé en général, elle pose également un risque pour certaines procédures médicales, car elle peut accroître la complexité de l'anesthésie pendant les opérations, rendant les interventions médicales plus difficiles et plus dangereuses.

Comment prévenir l'obésité infantile ?

La professeure en nutrition a souligné l'importance du rôle des parents dans l'orientation des enfants vers une bonne nutrition, affirmant que les parents devraient être des modèles dans ce domaine. Elle a expliqué qu'une alimentation saine dès le plus jeune âge contribue non seulement à une croissance saine, mais protège également les enfants contre le risque d'obésité et les complications de santé qui y sont liées, telles que le diabète et les maladies cardiaques, et qu'il est donc nécessaire de suivre un régime alimentaire basé sur la consommation de légumes et de fruits, ainsi que sur une activité physique régulière.

Elle a souligné qu'une alimentation équilibrée au sein de la famille joue un rôle clé dans la bonne santé des enfants, notant que l'apport calorique quotidien doit être adapté aux besoins de l'enfant, afin d'éviter la suralimentation, qui peut entraîner une prise de poids.

Le spécialiste a recommandé d'éviter la consommation de fast-foods riches en sels, levures et sucres, en raison de leur rôle dans la prise de poids chez les enfants, et de limiter la consommation d'aliments contenant des graisses saturées.

Vers la réduction de la teneur en sel du pain

La tendance actuelle est de réduire la teneur en sel du pain dans le cadre de la lutte contre l'hypertension, selon un nutritionniste.

Elle a noté que le taux moyen de consommation de sel en Tunisie est d'environ 12 grammes par jour, ce qui est beaucoup plus élevé que la limite préconisée par l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande une consommation de sel inférieure à 5 grammes par jour et par personne.

Elle a exprimé son espoir qu'à l'avenir, cette démarche inclura la réduction de la proportion de sucre, notamment utilisé dans les biscuits et les produits alimentaires fortement consommés par les enfants, afin de préserver leur santé et de les protéger des maladies liées à la consommation excessive de sucre et de sel.

Le bureau de Tunis du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), dans un rapport publié à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'obésité, a souligné l'importance de développer des politiques de santé appropriées, de revoir les cadres juridiques, d'améliorer la qualité des services de nutrition, et de promouvoir des habitudes alimentaires saines.

L'organisation a souligné la nécessité de modifier les comportements alimentaires afin de réduire les taux d'obésité et d'améliorer la santé des générations futures, notant que la réalisation de ces objectifs nécessite une coopération étroite entre les différentes parties prenantes, notamment le gouvernement, les établissements éducatifs et les ONG, ainsi que la nécessité d'inclure des stratégies efficaces de prévention de l'obésité dans les politiques nationales de santé.