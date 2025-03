Tunisie: Garde nationale - Plus de 13 000 individus recherchés arrêtés en février

Au cours du mois de février, les campagnes de sécurité menées par les unités de la Garde nationale ont permis l'arrestation de plus de 13 000 personnes recherchées, la mise en échec de 350 opérations de contrebande et la saisie de quantités de stupéfiants et de moyens de transport.

Dans un communiqué publié mercredi, la direction générale de la garde nationale a indiqué qu'au cours du mois de février 2025, les unités sécuritaires sur l'ensemble du territoire de la République ont poursuivi leurs efforts de protection de la sécurité publique et de lutte contre toutes les formes de criminalité, réalisant des résultats exceptionnels en arrêtant 13.188 personnes recherchées dans des affaires de droit public, en déjouant 350 opérations de contrebande et en saisissant des marchandises d'une valeur estimée à 13 millions de dinars.

En outre, 487 véhicules inspectés ont été saisis, ainsi que 8 kg et 1010 pièces de chanvre indien (Zatla) et 95 620 comprimés de stupéfiants, pour une valeur totale estimée à 7 millions de dinars.

Les saisies ont porté sur près de 6.000 canettes et bouteilles de boissons alcoolisées vendues en dehors des circuits légaux, 76 fusils de chasse, 11 pistolets non homologués et 2.395 cartouches.