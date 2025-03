Tunisie: 2 300 nouveaux cas de cancer du côlon chez les hommes

Le ministère de la Santé a présenté, ce mercredi, à l'occasion de la célébration avec la communauté internationale du » Mars Bleu », mois dédié à la prévention du cancer du côlon, un ensemble de recommandations pour adopter un régime alimentaire équilibré et sain afin de réduire les risques de cette maladie, qui est le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes et les femmes.

Dans un communiqué publié aujourd'hui mercredi le ministère a exhorté les Tunisiens à adopter un mode de vie alimentaire sain, mettant en avant le thème « Une alimentation saine : un pilier essentiel de la prévention du cancer du côlon » pour cette édition du « Mars Bleu ». Il a souligné que l'alimentation joue un rôle clé dans la prévention de cette maladie grave, dont la prévalence ne cesse d'augmenter.

Selon les dernières statistiques, la Tunisie a enregistré environ 2 300 nouveaux cas de cancer du côlon chez les hommes et 1 940 cas chez les femmes en 2024. Cette augmentation souligne l'importance de la prévention et du dépistage précoce de la maladie.

Les recommandations du ministère mettent l'accent sur la consommation d'aliments riches en fibres, comme les légumes, les fruits, les céréales complètes et les légumineuses, qui favorisent la santé intestinale et réduisent le risque de cancer du côlon.

Il est également conseillé de consommer du poisson, en particulier les poissons bleus, trois fois par semaine en raison de leurs bienfaits pour la santé. Le ministère encourage en outre la consommation de repas faits maison et la réduction des aliments industriels riches en graisses et en sel.

Par ailleurs, il est recommandé de limiter la consommation de viandes transformées et industrielles, qui ont un impact négatif sur la santé intestinale. L'accent est mis sur une alimentation riche en légumes et fruits frais, tout en réduisant l'apport en viandes rouges, en huiles et en sel. Le contrôle du poids est également primordial, car le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque majeurs du cancer du côlon.

Le ministère insiste également sur l'importance d'exercer une activité physique régulière, dans le but de réduire le risque de nombreuses maladies, y compris le cancer du côlon.

Bien que les symptômes varient d'une personne à l'autre, les signes courants incluent des troubles du transit intestinal (diarrhée ou constipation), des modifications de la forme et de la fréquence des selles, des saignements rectaux ou la présence de sang dans les selles, des douleurs abdominales (crampes, ballonnements) ainsi qu'une perte de poids inexpliquée, selon le ministère de la Santé.

Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation au dépistage précoce, le ministère continue de mettre en place des stratégies ciblant les personnes âgées de 50 à 74 ans. Ce dépistage comprend un test de recherche de sang occulte dans les selles et, en cas de résultat positif, une coloscopie est réalisée par un spécialiste en gastro-entérologie.