Burkina Faso: Développement industriel - Le Chef de l'État préside l'inauguration d'une usine de détergent à Pabré

Le Président du Faso, Chef de 'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ procédera ce jeudi 6 mars 2025 à Pabré à l'inauguration du Complexe industriel de détergent FASSI (CIDF). D'un coût de réalisation de plus de 4 milliards de francs CFA, CIDE est porté par un promoteur privé burkinabè et a une capacité de production de 300 tonnes par jour. Situé dans la commune de Pabré, région du Centre, le complexe industriel permet la création de 122 emplois permanents et près de 1600 emplois saisonniers.

L'usine prévoit mettre sur le marché des produits de nettoyage tels que des détergents en poudre, des savons liquides et solides. Elle se positionne surtout comme une alternative aux importations massives de produits similaires tout en renforçant le tissu industriel et économique national. Cette inauguration par le Chef de l'État qui intervient après celle du Moulin double star (le 20 février 2025) et de bien d'autres unités industrielles, atteste du soutien indéfectible du Président du Faso à l'initiative privée et au secteur de I 'industrie pour la construction d'une économie nationale forte et résiliente.