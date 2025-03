Sénégal: Déclarations intempestives, propos déplacés... - Entre maladresses et dérives langagières

Les régimes se suivent et se ressemblent avec leur lot de dérives langagières et autres maladresses. Sous Wade comme sous Macky Sall, elles ont pollué l'espace public et vicié les décisions de justice. Le régime de Bassirou Diomaye Faye ne fait pas exception à la règle.

Du porte-parole du gouvernement Amadou Moustapha Ndieck Sarré qualifiant l'ancien président de la République Macky Sall de « Chef de gang », à la sortie au vitriol du Premier ministre Ousmane Sonko suite à ses déclarations contre le député Farba Ngom en passant par le ministre de la Santé Ibrahima Sy sur ses recrutements préférentiels, sont autant de maladresses qui tranchent d'avec la rupture tant attendue.

« Un président ne devrait pas dire ça... ». Selon plusieurs observateurs, ce livre des journalistes d'investigation, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, publié le 12 octobre 2016, aurait précipité le départ de l'Élysée du président de la République française, François Hollande, qui a renoncé à briguer un second mandat, qu'il savait perdu d'avance. Ce, à cause des dérives langagières dont l'actuel député de la Corrèze avait fait preuve.

Au Sénégal, on assiste aux mêmes maladresses. Et ce de Wade à Diomaye Faye en passant par Macky Sall.

« Il ne peut pas échapper à la justice parce que c'est lui qui était derrière tout ça. Il est, en quelque sorte, le chef de gang », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, par ailleurs, ministre de la Formation Professionnelle sur les ondes de la RFM. Il réagissait aux propos de l'ancien président de la République, Macky Sall qui disait « n'avoir peur de rien concernant d'éventuelles poursuites ».

Cette annonce du porte-parole du gouvernement qui n'est ni juge ni procureur, et reprise par les médias internationaux, a fini par alimenter des débats. Pour cause, à ce qu'on sache un président de la République ne peut être poursuivi qu'en cas de haute trahison. Une infraction qui n'existe dans aucun texte de loi au Sénégal. Face au tollé, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, finira par effectuer un rétropédalage, en reprécisant sa pensée.

Cette dérive langagière du porte-parole du gouvernement porte ainsi un sacré coup au régime actuel.

Mais, il est loin d'etre le seul. On se souviendra des propos du Premier ministre Ousmane Sonko lors de la campagne électorale des législatives de novembre 2024 qui apportent de l'eau au moulin de ses détracteurs. De passage à Agnam, fief du député et responsable de l'Alliance pour la République (Apr) à Matam, Farba Ngom, Ousmane Sonko avait déclaré en wolof : « J'ai entendu un gars qui fait le tour du département et distribue des mallettes d'argent. Je peux vous assurer une chose. Ça sera la dernière élection à laquelle il prendra en tant que candidat, à fortiori en tant que distributeur automatique d'argent ».

Et c'est pourquoi beaucoup d'analystes voient dans l'arrestation de Farba Ngom une « exécution d'une commande politique ». Ce dernier, accusé de détournement de deniers publics portant sur 31 milliards de FCFA, de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs, est placé sous mandat de dépôt depuis le jeudi 27 février dernier, après sa deuxième comparution devant le collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier (Pjf).

Ces accusations font suite à une enquête déclenchée par un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), qui a mis en évidence des transactions suspectes de blanchiment de capitaux estimées à 125 milliards de FCFA.

Mais Ousmane Sonko n'en n'est pas à sa seule maladresse puisqu'il avait déclaré que le ministre de la Justice « n'est pas indépendant ». « Le ministre de la Justice, c'est une autorité politique, ce n'est pas une autorité judiciaire. Que personne ne fasse croire au ministre de la Justice qu'il est indépendant. Moi, Ousmane Sonko, je peux lui donner l'ordre de poursuivre par exemple Déthié Fall. Et, il n'aura pas d'autre possibilité que de saisir le Procureur afin de poursuivre Déthié », avait dit Ousmane Sonko à Rufisque lors de la campagne électorale pour les dernières législatives.

Aux dérives langagières des membres du gouvernement, s'ajoute celle du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Lors d'une journée d'échanges avec les acteurs du sport, Khady Diène Gaye avait soutenu que le seul et unique sénégalais médaillé olympique El Hadji Amadou Dia Ba porte la « poisse », parce que depuis qu'il a gagné la médaille d'argent en 1988, aucun autre athlète sénégalais n'a remporté une médaille. C'est comme si en France, on accuse Yannick Noah d'avoir la guigne, parce qu'il a été le tennisman français à avoir remporté, le tournoi de Rolland Garros en 1983.

En dehors du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, qui est en passe d'etre le chantre des maladresses, on peut citer le ministre de la Santé et de l'Action Sociale. Même si c'est dans un cadre privé, Ibrahima Sy avait déclaré : « Quand je reçois un CV, je vérifie s'il est de Pastef, parce que ma priorité ce sont les gens de Pastef ». Non sans apporter des précisions après que ses propos avaient été qualifiés de discriminatoires.

Toutefois, il faut noter que ces dérives ne sont pas l'apanage du régime actuel. Sous Wade, on se souvient encore de l'emprisonnement de Idrissa Seck relatif dans l'affaire des chantiers de Thiès qui a débouché sur un non-lieu total. Quid du cas Karim Wade sous Macky Sall qui a presque été condamné avant d'être jugé.

C'est à se demander à quand la séparation totale et entière entre les pouvoirs Exécutif et Judiciaire ?