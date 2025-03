Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 mars 2025

Ramadan et Carême 2025 - Une coïncidence qui consolide le vivre-ensemble islamo-chrétien

Le week-end du 01 au 02 mars, les musulmans du monde entier ont débuté le jeûne du ramadan. Cette année, le mois béni du Ramadan coïncide avec le Carême qui a débuté ce 05 mars. Un moment propice pour les musulmans et les Chrétiens d’implorer le bon Dieu et de profiter de ses bienfaits. Il faut noter qu’il y a des similitudes dans la pratique des deux religions, mais il est crucial de préciser que la portée spirituelle est tout de même différente.

Le Ramadan est une obligation religieuse qui fait partie des 5 piliers de l’Islam, il vise à purifier l'esprit, c’est ainsi une bénédiction pour les musulmans. C’est le meilleur moment de tester sa foi et son endurance, de renforcer sa piété et de rendre grâce à Allah. Durant les 28 ou 29 jours du Ramadan, les fidèles musulmans en profitent pour faire des œuvres de charité et aider les plus démunis, car il faut noter que c’est un mois de partage et de charité. (Source allAfrica)

BCEAO : JC Kassi Brou rassure sur les perspectives dans l’Uemoa

La situation financière du pays de la Teranga et l’élection présidentielle ivoirienne, prévue pour octobre 2025, ne devraient pas entamer la bonne dynamique de la croissance au sein de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine, selon le Gouverneur de la BCEAO.

Alors que 2025 s’ouvre sur un paysage économique et politique marqué par des incertitudes – entre la difficile situation financière du Sénégal et la présidentielle en Côte d’Ivoire, prévue en octobre prochain, le Gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean Claude Kassi Brou, s’est voulu rassurant quant aux bonnes perspectives de croissance de l’espace communautaire. (Source apanews)

L’homme d’affaires Burkinabè Mahamadou Bonkoungou dans le viseur de la justice sénégalaise

Le milliardaire burkinabè Mahamadou Bonkoungou est-il sur le point de faire face à des poursuites judiciaires internationales ? Un rapport de la Cour des Comptes du Sénégal a révélé de graves irrégularités financières impliquant ses banques, International Business (IB) Bank T et International Business (IB) Bank B. Ces découvertes pourraient mener à l’émission d’un mandat d’arrêt international.

D’après les informations du journal « Libération », d’importantes transactions suspectes ont été effectuées dans des conditions opaques, sans traçabilité sur la nature et la destination des fonds. Le rapport de la Cour des Comptes pointe notamment la contractualisation d’une dette publique sans respect des procédures, le non-versement des recettes au Trésor public et un remboursement d’emprunt de plus de 80 milliards FCFA non comptabilisé dans les registres de l’État. (Source beninwebtv)

Présidentielle 2025 au Gabon : Jean Remy Yama et Marc Ulrick Malekou en lice pour la candidature unique de l’opposition

Alors que la clôture du dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle du 12 avril 2025 approche à grands pas, le camp de l’opposition peine encore à s’accorder sur un candidat unique. C’est dans ce contexte que Jean Remy Yama et Marc Ulrick Malekou ont officiellement annoncé, ce mercredi 5 mars, leur intention de briguer cette candidature de consensus.

Une opposition en quête d’unité. Réunis au siège du Parti pour la Renaissance Africaine à Libreville, plusieurs acteurs politiques ont participé à une séance de travail visant à définir une stratégie commune. L’objectif est clair : éviter l’éparpillement des voix et présenter un front uni face aux candidats issus de la Transition. (Source GabonMediaTime)

La Côte d'Ivoire et le Ghana appellent le Mali, le Burkina Faso et le Niger à réintégrer la Cédéao

Trois mois après sa réélection à la tête du Ghana, John Dramani Mahama était en visite de travail à Abidjan. Mercredi, il s’est entretenu avec son homologue Alassane Ouattara. Au menu des discussions : le renforcement des relations bilatérales, la coopération économique et les défis sécuritaires dans la sous-région. Mais surtout, les deux chefs d’État lancent un appel au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour qu’ils réintègrent la Cédéao.

Côte d’Ivoire et Ghana, deux poids lourds de la Cédéao, affichent une position commune : les pays de l’Alliance des États du Sahel doivent revenir au sein de l’organisation régionale. Pour Alassane Ouattara et John Dramani Mahama, l’unité des 15 États est essentielle face aux défis économiques et sécuritaires croissants. Le président ivoirien en appelle à la médiation de son homologue ghanéen : « Nous vous faisons confiance, M. le président, pour qu'à l’occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la Cédéao, car il y va de l’avenir des peuples de l’Afrique de l’Ouest. » (Source RFI)

Les avocats en grève contre les violences policières au Cameroun

Les avocats camerounais ont lancé mercredi trois jours de "suspension du port de la robe", en désertant les prétoires, pour protester contre les violences policières visant leur profession.

La protestation a été impulsée par le conseil de l'Ordre des avocats qui a dénoncé dans un communiqué les "violences physiques, barbaries et autres traitements humiliants dont sont victimes de manière récurrente les avocats de la part des forces de l'ordre". (Source VOA Afrique)

L’influenceur algérien « Doualemn » devant une commission d’expulsion, symbole de la brouille diplomatique entre Paris et Alger

Après quarante ans en France et des déboires judiciaires, cet homme de 59 ans est visé par une procédure d’expulsion du ministère de l’intérieur pour s’en être pris sur TikTok à un opposant algérien. Précédemment, un arrêté d’expulsion et une obligation de quitter le territoire le concernant avaient été annulés par le tribunal administratif.

Il n’en menait pas large, l’air fatigué, les épaules voûtées, flottant dans un jeans trop large et revêtu d’une veste au col décousu. « Franchement, j’ai honte (…) Je regrette (…) Je suis sincèrement désolé pour tout qu’est ce qui s’est passé », a répété d’une voix mal assurée Boualem Naman, mercredi 5 mars, devant la commission d’expulsion (Comex) réunie dans l’enceinte du tribunal judiciaire de Montpellier pour examiner la procédure d’expulsion visant cet Algérien de 59 ans. (Source Lemonde Afrique)

Tchad/Résultats définitifs des sénatoriales : 46 sénateurs élus à la Chambre haute

Au Tchad, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs des élections sénatoriales ce mardi 04 mars 2025. 46 candidats sont définitivement déclarés élus sénateurs à la chambre haute du parlement. Après requêtes, le conseil a annulé les résultats de deux bureaux de votes au profit de l’opposition qui a acquis trois sièges sur les 46 places disponibles par élection. Cependant, le parti au pouvoir, le MPS garde toujours une majorité absolue à la chambre haute.

Au Tchad, les résultats définitifs des élections sénatoriales ont été proclamés ce mardi 04 mars 2025 par le conseil constitutionnel. Après les requêtes déposées par les candidats et les partis politiques, le conseil a invalidé certains résultats de bureaux de votes au profit de l’opposition qui se retrouve avec trois sièges sur les 46 disponibles par voies électorales. Ce processus marque officiellement la fin de la transition et la mise en place de toutes les institutions de la cinquième république. (Source Africa 24)

Réinsertion socioprofessionnelle des Talibés : Une urgence à intégrer dans la stratégie de stabilisation du Mali

Selon nos confrères de « La Nouvelle Alliance » (N°051-14 février 2025), la mendicité à Bamako est devenue un fléau inquiétant car elle ne cesse de prendre de l’ampleur au fil des ans. Avec la pauvreté grandissante, ont-ils écrit, le nombre de mendiants ou de talibés a aussi proportionnellement augmenté dans les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) où les Forces de défense et de sécurité (FDS) doivent faire aujourd’hui face à des enfants armés dans leur lutte contre le terrorisme.

Ce qui fait de l’insertion voire de la réinsertion socioprofessionnelle des enfants talibés, de plus en plus utilisés par les Groupes armés terroristes (GAT) comme chair à canon, une donne négligeable dans la stabilisation de nos Etats. (Source Le Matin)

Les combattants Wazalendo stoppent l’avancée du M23 à Mwenga

Les combattants Wazalendo, alliés des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), ont stoppé mercredi 5 mars l'avancée des rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, dans le territoire de Mwenga, situé dans la partie sud-ouest de la ville de Bukavu (Sud-Kivu), selon des sources locales.

Depuis quelques jours, des combats opposent les parties au conflit qui se disputent le contrôle de ce territoire. (Source Radio Okapi)