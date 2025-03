Tunisie: Le pays investit 125 millions de dollars dans un projet de santé avec la Banque mondiale

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a rencontré ce mercredi une délégation de la Banque mondiale, conduite par Alexandre Arrobbio, représentant de la Banque en Tunisie, et Michele Granolati, directeur du département de la santé pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Selon un communiqué, cette rencontre a permis d'examiner les moyens de mettre en oeuvre un nouveau projet d'une valeur de 125 millions de dollars pour renforcer les services de santé en Tunisie, avec le soutien du Fonds mondial de lutte contre les pandémies.

Ce projet ambitieux prévoit le renforcement des capacités de réponse sanitaire, notamment à travers le soutien au centre des opérations stratégiques et aux équipes de secours et de réanimation (SMUR). Il vise également à améliorer la surveillance épidémiologique grâce à un système numérique avancé de collecte et d'analyse des données, ainsi qu'à moderniser la gouvernance du secteur de la santé par une gestion optimisée des ressources humaines et des informations sanitaires.

Parmi les autres axes du projet figurent la modernisation des centres de santé de base, l'équipement des installations dans les zones prioritaires avec des solutions d'énergie solaire et la création de laboratoires de référence spécialisés pour renforcer les capacités de diagnostic. Le projet prévoit aussi la restructuration des services de soins primaires, l'expansion des programmes de prévention et de détection précoce, ainsi que le renforcement des unités mobiles d'urgence et la fourniture d'ambulances équipées. La numérisation sera généralisée pour améliorer l'efficacité du suivi médical et mettre en place un système d'information hospitalier complet.

Le ministre de la Santé a réaffirmé l'engagement de son département à accélérer la mise en oeuvre du projet pour garantir l'amélioration des services de santé, saluant le soutien précieux de la Banque mondiale.

De son côté, le représentant de la Banque mondiale a souligné les efforts déployés par la Tunisie pour exécuter rapidement et efficacement les projets de coopération en matière de santé.