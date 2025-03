Ile Maurice: «L'un des plus grands problèmes pour maintenir la canne est le manque de main-d'oeuvre»

interview

Les petits planteurs de canne à sucre à Maurice font face à une situation de plus en plus difficile, avec de nombreux champs abandonnés ou transformés en zones résidentielles ou industrielles. Pourtant, la canne reste une ressource précieuse, capable de produire non seulement du sucre, mais aussi des dérivés qui pourraient contribuer à relancer l'économie du pays. C'est ce qu'affirme Salil Roy, président de la Planters Reform Association, qui oeuvre pour la revitalisation de la culture de la canne et la viabilité du secteur. Toutefois, malgré les incitations gouvernementales, le nombre de petits planteurs continue de décroître, en partie en raison de la problématique de la main-d'oeuvre et de l'absence de relève.

Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels font face les petits planteurs de canne à sucre aujourd'hui, malgré les incitations et les avantages mis en place ?

La situation des planteurs a été difficile depuis un certain temps. Nous avons un problème. Je déplore qu'avec toutes les incitations que nous avons reçues de l'ancien régime, et qui ont été perpétuées par le gouvernement actuel, auxquelles s'ajoutent de nouveaux avantages, la communauté des planteurs continue d'éroder. Le problème que nous rencontrons est d'inverser cette tendance à la disparition des petits planteurs. Cela est très important pour l'avenir de la canne à sucre à Maurice, car plus de 50 % des petits planteurs ont disparu. Je me suis posé plusieurs questions sur les raisons de cette situation, malgré les nombreuses facilités offertes. Je pense que l'un des plus grands problèmes pour maintenir ce secteur est le manque de main-d'oeuvre.

C'est le problème majeur. Nous n'avons pas de relève, et c'est très dommageable. La canne à sucre est victime de son propre succès, car tout le monde qui est devenu professionnel grâce à l'argent du sucre ne retourne pas vers le secteur. C'est frustrant. Il est nécessaire de cultiver de la gratitude envers ce secteur, car sans l'argent du sucre, les planteurs n'auraient pas accompli grand-chose. La canne est versatile et restera une culture importante pendant encore longtemps, mais si nous n'y prêtons pas attention, les petits planteurs vont disparaître.

Et c'est quelque chose que nous ne voulons pas. Nous voulons nous assurer que ceux qui ont beaucoup contribué, notamment en cultivant des terres marginales, bénéficient du progrès. Je retourne à la canne et j'espère que le sort des petits planteurs sera mis en avant en priorité. L'actuel ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a mis un accent considérable sur l'amélioration des conditions des petits planteurs. Ce que nous souhaitons, c'est que, dans cette chaîne de valeur ajoutée, mes collègues petits planteurs reçoivent ce qui leur revient et que les revenus soient distribués de manière plus équitable.

Ce n'est pas encore tout à fait équitable de nos jours. J'espère que le nouveau conseil d'administration de la Mauritius Cane Industry Authority (MCIA), composé de planteurs expérimentés, pourra, avec le soutien de toutes les institutions concernées, redonner à la communauté des planteurs toute sa noblesse. Il y a des problèmes, certes, mais il existe aussi des solutions. Tous les problèmes ne sont pas insurmontables. Il faut simplement que les bonnes personnes soient placées aux bons endroits.

Quel est l'impact des changements climatiques sur la production de canne à sucre, et comment le secteur peutil s'adapter à ces défis tout en tirant parti des avantages environnementaux de la canne ?

Le changement climatique a entraîné une baisse de la teneur en saccharose de la canne. Le climat propice à la production maximale de sucrose n'est plus ce qu'il était autrefois. En tant que planteur expérimenté, après mes recherches, j'ai constaté que nous n'avons pas été épargnés par le changement climatique, et nous ne le serons pas. Face à ce changement, il faut être versatile.

Beaucoup ne savent pas que la canne à sucre est classée comme une plante CIFOR (Carbon Insetting for Resilient Agriculture), c'est-à-dire qu'elle est très efficace en matière de séquestration du carbone. La canne à sucre est même neutre en carbone. En Inde, nous avons mis en place des moyens pour quantifier la contribution de la canne à la capture du carbone. Comme l'a dit le ministre de l'Agro-industrie, avec toutes les contributions environnementales de la canne, il est tout à fait normal qu'une taxe environnementale soit instaurée, et que ces fonds bénéficient à la communauté des planteurs, qu'ils soient grands, moyens ou petits.

Tout ce qui cultive la canne contribue à l'environnement. Nous participons à la préservation d'un environnement propre. De plus, la bagasse produit de l'énergie propre. Il est donc impératif de produire davantage de canne pour économiser. La seule manière de réduire notre déficit commercial est que la canne permette de diminuer notre dépendance au pétrole, notamment en produisant de l'éthanol. Une plus grande production de bagasse pour l'énergie propre est également une victoire.

La mécanisation pourraitelle être une solution pour moderniser le secteur et attirer de jeunes planteurs ?

Oui, je le pense, mais il faudrait plus que cela. Toutefois, il ne faut pas se leurrer en pensant que cela se fera par magie. La plupart des planteurs ont des terres qui ne sont pas facilement mécanisables. J'ai un ami qui utilise des drones pour l'application des herbicides ; cela pourrait intéresser les jeunes. Travailler dans la canne à sucre n'est pas un emploi de 9 heures à 17 heures.

On termine généralement en milieu de journée. Et le plus important, c'est que c'est l'une des seules activités où l'on n'a pas à se soucier du marketing. Le marketing se fait à travers le Syndicat des sucres. Avec le concours d'autres institutions telles que la MCIA et d'autres, peut-être qu'une nouvelle approche de la culture de la canne verra le jour, ce qui pourrait attirer les jeunes.

Que manque-t-il à l'industrie pour devenir plus compétitive sur le marché international et existet-il des niches spécifiques à exploiter pour les exportations ?

Les grands pays bénéficient d'économies d'échelle, ce qui leur permet d'avoir des coûts de production plus bas. Comment répondre à cela ? Nous devons nous concentrer sur des marchés niche. Nous produisons des produits que d'autres pays ne peuvent pas facilement copier, comme les sucres raffinés. Maurice est l'un des rares pays en Afrique à détenir un statut GI (Indication géographique) pour son sucre. Ce statut constitue un véritable atout et est un facteur de différenciation lorsque nous exportons notre sucre. Nous n'avons rien à envier aux autres pays en termes de qualité de notre produit.

Que pensez-vous du prix actuel de la tonne de sucre ?

L'année dernière, nous avons atteint un prix record, mais nous savons que nous ne recevrons pas ce prix cette année. Cependant, je pense qu'avec un prix de Rs 22 000 et un bon rendement, nous pourrons nous en sortir. Ce prix ne restera pas statique. Avec les produits à valeur ajoutée, le gouvernement doit nous aider à redistribuer les revenus générés par cette valeur ajoutée. Il faut revoir le prix de la bagasse et il est possible d'atteindre Rs 35 000 par tonne de sucre, comme l'a mentionné le ministre. Ce n'est pas une mauvaise perspective. Mais il est essentiel de garantir que les planteurs puissent produire de la canne avec un rendement décent. Il y a encore du travail à faire à ce niveau.

Pensez-vous que la diversification des produits dérivés de la canne à sucre (biocarburants, produits pharmaceutiques, etc.) pourrait être une voie pour redynamiser l'industrie sucrière ?

Tout à fait. L'éthanol produit par la compagnie Omnicane est de très haute qualité. Il est utilisé dans les produits pharmaceutiques ainsi que dans les parfumeries. Nous produisons vraiment de la haute qualité à Maurice. Bien que nous soyons un petit pays, nous sommes leader dans certains domaines à l'international. En ce qui concerne les biocarburants, le Brésil a déjà développé du jet fuel à partir de l'éthanol. Pour nous, nous avons encore des difficultés à produire un mélange de 5 %, mais je pense que cela viendra bientôt, parallèlement à l'augmentation de la production de canne à sucre. La canne à sucre est une matière première polyvalente et nous fabriquons une grande variété de produits à partir de celle-ci.

Quel est le rôle des institutions dans l'industrie sucrière et que doivent-elles faire pour mieux soutenir le secteur ?

Les institutions doivent allouer suffisamment de fonds dans le Budget pour la replantation de la canne et pour répondre au problème de la main-d'oeuvre. Concernant le Syndicat des sucres, il serait important que le gouvernement désigne des planteurs hautement qualifiés pour défendre les intérêts des planteurs. Il y a toujours des améliorations à apporter dans ce domaine. Une autre façon d'augmenter les revenus pour les planteurs serait de réduire les coûts des raffineurs, ce qui permettrait d'augmenter les fonds disponibles dans le «common kitty», bénéficiant ainsi aux planteurs.

Quelles sont les initiatives spécifiques pour lutter contre la perte de terres agricoles, notamment en ce qui concerne les plantations de canne à sucre, et comment éviter leur conversion en zones résidentielles ou industrielles ?

Le problème de l'abandon des terres est principalement lié à la main-d'oeuvre. Une fois que ce problème sera résolu, plus de 50 % de l'érosion des petits planteurs s'arrêtera, car le gouvernement propose déjà plusieurs mesures pour les soutenir. Toutefois, nous continuons de formuler des demandes pour améliorer la situation des planteurs. Une fois cette question réglée et avec l'engagement des institutions, nous pourrons atteindre les 300 000 tonnes de sucre, ce qui serait très bénéfique pour notre économie.

En ce qui concerne les terres situées dans des zones résidentielles, il est important de permettre aux planteurs de les convertir pour des projets immobiliers, notamment pour loger leurs enfants. Il est anormal qu'un fils de planteur, dont le père a abandonné la canne en raison du manque de main-d'oeuvre, se retrouve sans logement parce qu'il ne peut pas se permettre de s'acheter une maison.

C'est un paradoxe et il est possible de répondre à ce problème. Il est crucial de cesser de convertir des terres agricoles de qualité en zones résidentielles ou industrielles, car cela a des conséquences graves. Il serait judicieux d'établir une carte géographique définissant les catégories de terres : terres agricoles de premier choix, semi-primes, marginales, etc. Cela permettrait de mieux gérer le développement des projets tout en préservant les terres agricoles essentielles.

Nous allons bientôt importer des milliers de travailleurs étrangers pour pallier le manque de maind'oeuvre. D'un côté, ces travailleurs pourraient redynamiser le secteur. Qu'en pensez-vous ?

Il est essentiel de se tourner vers des pays où l'agriculture est une profession de prédilection et d'importer des travailleurs spécialisés, notamment pour les secteurs de la canne à sucre et des légumes. Ces travailleurs agricoles peuvent apporter une expertise précieuse et pallier le manque de main d'oeuvre locale. Cependant, les autorités doivent agir rapidement pour alléger les procédures administratives, qui sont souvent lourdes et contraignantes. L'importation de cette main-d'oeuvre représente un coût élevé et il est crucial que les autorités interviennent pour éviter que des intermédiaires ne prennent trop de pouvoir dans la gestion des contrats de travail. Si cette question est gérée correctement, ce modèle pourrait créer une situation bénéfique pour les planteurs, où chacun y trouvera son compte - une véritable situation gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées.

Quel rôle les entreprises sucrières et les coopératives agricoles peuvent-elles jouer pour revitaliser le secteur, en particulier pour les petits planteurs, et comment peuvent-elles travailler avec les autorités pour améliorer la situation ?

Le changement est l'élément le plus difficile, mais nous avons pu nous attaquer à ce problème. Je pense que chaque zone de production (ou chaque zone de sucrerie) doit aider la communauté des planteurs, car ce sont eux qui envoient leurs cannes à l'usine, laquelle a besoin d'un minimum de cannes pour fonctionner. Il est de leur devoir d'aider les planteurs de cette zone à terminer la coupe et à maximiser le rendement. De plus, le gouvernement devrait venir en aide aux propriétaires concernés en leur offrant des prêts pour l'achat d'équipements destinés à cette communauté de planteurs. Les coopératives peuvent également jouer un rôle en aidant les planteurs, mais cela implique qu'elles bénéficient de facilités de la part du gouvernement. Il faudrait des efforts concertés de toutes les parties prenantes pour que la situation s'améliore.