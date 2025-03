Afrique: Maurice face à la rude concurrence dans l'océan Indien

Malgré une hausse des arrivées touristiques en 2024 et plusieurs distinctions plaçant l'île parmi les destinations les plus prisées au monde, la concurrence dans l'océan Indien reste intense. Le Sri Lanka et les Maldives figurent parmi les principaux rivaux de Maurice, enregistrant un afflux important de visiteurs. Selon les derniers chiffres publiés par Statistics Mauritius, les arrivées touristiques en 2024 ont dépassé les deux millions pour le Sri Lanka et les Maldives.

Les Maldives ont enregistré une hausse de 9,1 %, atteignant 2 053 537 touristes contre 1 882 061 en 2023. Le Sri Lanka a connu une augmentation significative de 38,1 %, passant de 1 487 303 visiteurs en 2023 à 2 053 465 en 2024. À Maurice, les arrivées ont progressé de 6,7 %, passant de 1 295 410 en 2023 à 1 382 177 en 2024. Les Seychelles, en revanche, ont connu une faible augmentation de 0,5 %, atteignant 352 762 visiteurs contre 350 879 l'année précédente.

Hausse de 5,7 % des arrivées par avion

En 2024, Maurice a enregistré une augmentation de 5,7 % des arrivées touristiques par avion, avec 1 348 400 passagers contre 1 275 263 en 2023. Cette hausse témoigne de l'attrait croissant de l'île. Les arrivées par voie maritime ont, elles aussi, connu une progression remarquable de 67,7 %, le nombre de croisiéristes ayant presque doublé, passant de 16 099 à 28 960. De plus, les arrivées et départs le même jour ont bondi de 89 %, atteignant 41 344 personnes. Au total, Maurice a accueilli 49 navires de croisière en 2024, portant le nombre total de voyageurs maritimes à environ 83 459. Les personnes âgées de 60 ans et plus représentent désormais 17,7 % des arrivées, cette proportion atteignant 55,8 % parmi les passagers arrivés par mer.

La France, la Russie et le Royaume-Uni dopent les chiffres

La France demeure le principal marché émetteur pour Maurice, avec une augmentation de 19 899 visiteurs, portant le total à 339 421 contre 319 522 en 2023. La Fédération de Russie a enregistré une hausse remarquable de 84,3 %, passant de 15 607 à 28 756 touristes. Le Royaume-Uni a également affiché une croissance notable de 8,4 %, avec 159 206 visiteurs contre 146 891 l'année précédente.

D'autres marchés ont également progressé :

L'île de La Réunion : +4,8 %

L'Allemagne : +4,5 %

L'Inde : +4,9 %

La Suisse : +2,2 %

La République d'Afrique du Sud : +0,4 %

Le nombre total d'arrivées de passagers à Maurice a augmenté de 9,4 %, passant de 1 762 177 en 2023 à 1 927 999 en 2024.

Les Émirats arabes unis, principal «hub» de transit

La connectivité aérienne reste un facteur clé dans le choix des itinéraires vers Maurice. En 2024, la majorité des touristes en provenance du Royaume-Uni (58,9 %), de la France (54,5 %), de la Suisse (42,5 %) et de l'Allemagne (40 %) ont voyagé directement depuis leur pays d'origine.

Cependant, les touristes venant de la Russie, de la Chine et des Pays Bas ont privilégié un transit par les Émirats arabes unis, qui s'imposent comme le principal hub de connexion. Pour ces marchés, la proportion de passagers ayant transité par les Émirats arabes unis a été de :

Russie : 54 %

Chine : 52,3 %

Pays Bas : 43,5 %

Hausse de 9,5 % des Mauriciens en partance

En 2024, les départs de résidents mauriciens ont augmenté de 9,5 %, passant de 319 725 à 350 160. Les principales destinations des Mauriciens étaient :

Émirats arabes unis : 85 131 passagers (24,3 % des départs)

Île de La Réunion : 43 625 passagers (12,5 %)

Inde : 39 354 passagers (11,2 %)

France : 35 884 passagers (10,2 %)

République d'Afrique du Sud : 28 854 passagers (8,2 %)

Royaume-Uni : 25 294 passagers (7,2 %)

Globalement, les départs de passagers au départ de Maurice ont augmenté de 9,3 %, passant de 1 752 974 en 2023 à 1 916 493 en 2024.