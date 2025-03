Ile Maurice: Sauver l'eau à la maison et à l'école - Une mission pour tous !

L'eau est un trésor précieux, surtout à Maurice ! Avec le passage du cyclone Garance, on aurait pu penser que nos réservoirs seraient remplis, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. S'il ne pleut pas suffisamment dans les prochaines semaines, nous risquons de manquer d'eau. C'est pourquoi il est très important que chacun d'entre nous fasse des efforts pour économiser l'eau. Mais comment faire ? Voici quelques astuces simples et efficaces pour éviter le gaspillage d'eau à la maison et à l'école.

Réservoirs : Taux de remplissage global de 40,6 %

La faible pluviométrie associée au cyclone Garance n'a évidemment pas apporté grand-chose à nos réservoirs. Voici les derniers chiffres concernant le taux de remplissage des réservoirs à ce jour. Le taux global de remplissage est actuellement de 40,6 %, comparé à 91,4 % à la même période l'année dernière.

Voici les taux de remplissage des réservoirs :

. Mare-Longue : 52,9 %

. La Nicolière : 51,3 %

. Mare-aux-Vacoas : 40,7 %

. Piton-du-Milieu : 44,1 %

. Midlands : 40,7 %

. Bagatelle : 39,8 %

. La Ferme : 28,6 %.

À la maison : Des gestes simples pour une grande différence

. Fermer le robinet : Quand tu te brosses les dents, pense à fermer le robinet pendant que tu mets du dentifrice sur ta brosse et pendant que tu frottes tes dents. Tu peux économiser plusieurs litres d'eau chaque jour !

. Prendre une douche rapide : Une douche de cinq minutes suffit pour se laver proprement. Plus elle est courte, plus tu réduis ta consommation d'eau. Prendre un bain consomme beaucoup plus d'eau qu'une douche. l Utiliser l'eau recyclée : L'eau utilisée pour laver les légumes et les fruits peut être réutilisée pour arroser les plantes du jardin.

. Surveiller les fuites : Un robinet qui goutte est synonyme de gaspillage de beaucoup d'eau. Si tu vois une fuite, demande à un adulte de la réparer rapidement.

. Utiliser un seau au lieu du tuyau : Quand tu laves la voiture ou que tu arroses les plantes, utilise un seau plutôt qu'un tuyau. Un tuyau laisse couler beaucoup d'eau inutilement.

À l'école : Devenir un héros de l'eau !

. Fermer les robinets dans les toilettes : Parfois, les robinets des lavabos restent ouverts après que quelqu'un s'est lavé les mains. Pense à les fermer complètement.

. Rapporter les fuites : Si tu vois un robinet cassé ou qui coule sans arrêt, informe ton professeur ou le responsable de l'école. Chaque goutte compte !

. Boire intelligemment : Au lieu de laisser couler l'eau de la fontaine pendant longtemps, remplis une gourde et referme bien le robinet après.

. Participer à des projets écologiques : Certaines écoles mettent en place des initiatives pour collecter l'eau de pluie ou sensibiliser les élèves à la protection de l'eau. Tu peux proposer des idées ou aider à ces projets !

Pourquoi faut-il économiser l'eau ?

L'eau douce que nous utilisons tous les jours ne représente qu'une toute petite partie de l'eau présente sur terre. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'en manquer. Sans eau, il sera très difficile de cuisiner, de se laver, de boire, et même de faire pousser des fruits et des légumes. En économisant l'eau, nous aidons notre pays à mieux la gérer et nous préservons notre environnement pour les générations futures.

Les mesures de la phase 2 du central water authority (CWA) :

. Pour assurer une meilleure gestion de l'eau potable, la CWA va reprendre partiellement ou totalement certains forages (boreholes) appartenant à des sociétés privées, des propriétaires individuels ou qui ne sont plus en service.

. Des réservoirs d'eau de grande capacité (9 000 litres) seront installés dans les régions les plus touchées par le manque d'eau.

. Le nombre d'opérateurs du centre d'appels de la CWA a augmenté afin de mieux répondre aux appels et traiter plus rapidement les plaintes, notamment celles concernant les fuites d'eau.

Mesures de restriction :

. Il est interdit de laver les véhicules avec de l'eau du réseau.

. Les stations de lavage (car wash) ne pourront pas utiliser l'eau potable. Un délai de quelques jours sera accordé pour qu'elles s'adaptent à ces nouvelles règles.

. Il est interdit de remplir les piscines. Payer pour obtenir de l'eau afin de remplir une piscine est considéré comme une infraction.

. L'irrigation des champs de canne est totalement suspendue, mais celle des plantations de légumes reste autorisée. Les agriculteurs doivent utiliser l'eau avec précaution.

Chacun peut faire la différence !

Il n'y a pas d'âge pour commencer à économiser l'eau. Que tu sois à la maison ou à l'école, chaque petit geste compte. Parles-en à tes amis, ta famille et tes enseignants pour qu'ensemble, nous puissions protéger cette ressource essentielle.

Alors, prêt à devenir un héros de l'eau ?