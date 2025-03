Ethiopie: Un evénement de familiarisation du Programme de résilience des systèmes alimentaires de la Banque mondiale est en cours à Addis-Abeba

Addis Abeba — Un événement d'apprentissage sur le « Programme de résilience des systèmes alimentaires (FSRP) » de la Banque mondiale, qui vise à renforcer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Est et du Sud en renforçant les systèmes alimentaires contre les chocs, a été lancé mardi.

La directrice des opérations de la Banque mondiale, Maryam Salim, a reconnu l'engagement des pays africains à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur le continent et a déclaré à cette occasion que les efforts doivent être intensifiés car la sécurité alimentaire et nutritionnelle reste un énorme défi en Afrique.

Selon elle, le programme de résilience des systèmes alimentaires de la Banque fonctionne aux niveaux national, régional et continental en améliorant l'agriculture, les marchés et les chaînes de valeur grâce à de meilleures pratiques, infrastructures et formations dans des pays comme l'Éthiopie, Madagascar, le Kenya, la Tanzanie, la Somalie, le Malawi et les Comores.

« Ici en Éthiopie, nous avons engagé le plus gros financement national au FSRP - 600 millions USD. Et nous travaillons avec des donateurs bilatéraux, dont la KfW d'Allemagne et l'ambassade des Pays-Bas, pour cofinancer le programme avec 65 millions USD supplémentaires. »

Le ministre de l'Agriculture Girma Amente a déclaré que l'événement était essentiel pour partager les connaissances, favoriser la collaboration et s'engager dans une action collective pour façonner les systèmes alimentaires africains.

« L'Éthiopie reste déterminée à transformer le système alimentaire et à assurer la résilience à long terme. Le FSRP, ainsi que les initiatives nationales telles que le programme de filet de sécurité productif, la Déclaration de Seqota, la stratégie d'agriculture sensible à la nutrition et d'autres, sont au coeur de son approche », a-t-il noté.

La commissaire de l'UA pour le développement agricole, l'économie bleue et l'environnement durable, Josefa Sacko, a remercié la Banque mondiale d'avoir lancé et financé le FSRP, qui s'aligne sur les aspirations continentales de l'Afrique en matière de transformation agricole durable pour construire des systèmes agricoles durables et résilients.

Alors que nous mettons en oeuvre le programme, l'UA se concentre sur l'amélioration du commerce régional grâce à un effort coordonné, renforçant ainsi les efforts du FSRP sur les continents grâce à une collaboration avec le Secrétariat de la ZLECA, a-t-elle noté.

« Nous pensons qu'en travaillant ensemble, nous pouvons surmonter les défis auxquels sont confrontés les systèmes alimentaires africains... Ainsi, un projet comme le FSRP est un bon instrument pour aider l'UA à traduire l'aspiration continentale en domaines d'action à mettre en oeuvre aux niveaux régional et national. »

Le commissaire a encouragé le plus grand nombre possible de pays à adopter le FSRP afin qu'ils puissent bénéficier des plus de 3 milliards de dollars américains mobilisés par le FSRP.

Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, a déclaré que la région de l'IGAD avait décidé d'adopter pleinement l'approche des systèmes alimentaires afin de relever les défis.