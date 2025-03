Madagascar: Avocat du pays - Des rencontres de haut niveau pour marquer la rentrée du Barreau

L'Ordre des avocats au Barreau de Madagascar organise un colloque international aujourd'hui jeudi 6 mars au ministère des Affaires étrangères, placé sous le thème « Perspectives de la profession d'avocat : Vision 2050 ». Cet événement réunira des experts du droit et des avocats de renom venant de France, de Belgique et de Madagascar afin d'échanger sur l'avenir de la profession. La Conférence internationale des Barreaux de tradition juridique commune (CIB), regroupant plus d'une quarantaine de pays, quant à elle, sera représentée par son président d'honneur, Jean-François Henrotte. Amaury Sonet, membre du Conseil de l'Ordre, interviendra pour le compte du Barreau de Paris, qui compte près de 32 000 avocats.

Parmi les personnalités attendues figurent également Marie-Aimée Peyron, ancienne bâtonnière du Barreau de Paris, qui représentera le Conseil national des Barreaux de France (CNB), organisme regroupant plus de 160 barreaux français et près de 77 000 avocats. Vincent Maurel, ancien bâtonnier du Barreau des Hauts-de-Seine, sera également présent en tant que représentant du CNB et du barreau des Hauts-de-Seine, composé, quant à lui, de plus de 2 500 avocats. D'autres professionnels du métier interviendront, notamment Eric Jeantet, ancien bâtonnier du Barreau de Lyon, qui représentera un barreau fort de 4 000 avocats. Jacques Rakotomalala, ancien bâtonnier du Barreau de Madagascar, honorera aussi de sa présence cet événement.

Le colloque sera suivi le vendredi 7 mars 2025 de la rentrée solennelle du Barreau de Madagascar et de la Conférence de stage. Cette cérémonie se déroulera au Palais de Justice Anosy, salle 4, sous le thème « Éthique et Déontologie de la profession d'avocat ». Cette journée solennelle marquera un moment fort pour la communauté des avocats malgaches et internationaux, qui auront l'occasion d'approfondir leurs réflexions sur les exigences d'intégrité et de rigueur dans l'exercice de leur profession.