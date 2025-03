Madagascar: Sciences et technologie - Déploiement à grande échelle des STEM Clubs

L'initiative entre dans le cadre du développement de l'accès et à l'apprentissage des sciences et de la technologie, STEM for Good, organisation oeuvrant dans la promotion de l'éducation en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM : Sciences, technology, engineering and mathematics) décide de déployer les STEM clubs à grande échelle. C'est ainsi que dorénavant, les établissements scolaires ou centres communautaires pourront créer leur propre STEM Club.

STEM for Good accompagnera et soutiendra les nouveaux clubs à travers la formation de mentors pour encadrer et pour inspirer les jeunes. De même, des ressources éducatives adaptées aux différentes tranches d'âges pourront être fournies, ainsi que des conseils en matériels pédagogiques et en recherche de financement.

La signature des conventions avec les premiers STEM clubs a eu lieu la semaine dernière. Pour rappel, STEM for Good a joué un rôle clé dans la préparation technique de l'équipe malgache composée de jeunes passionnés de technologie, qui a participé au concours mondial de robotique First Global Challenge de 2024 à Athènes, et qui a remporté une médaille d'or.