Madagascar: Kianja Andraisoro - Un nouvel espace public au coeur d'Antananarivo

Le Kianja Andraisoro est le premier aménagement réalisé dans le cadre de la Pépinière Urbaine d'Antananarivo (PUA), un projet ambitieux visant à repenser les espaces publics de manière participative. Cette initiative encourage la collaboration entre les habitants, les associations locales et les autorités municipales pour concevoir et construire ensemble des espaces adaptés aux besoins de la communauté.

Développement. Lancé en 2023 et financé par l'AFD à hauteur de 1,2 million d'euros, le projet PUA s'inscrit dans une démarche de développement urbain inclusif. Il répond aux défis liés à l'urbanisation rapide et au manque d'espaces publics adaptés à Antananarivo en favorisant la mobilité active, la cohésion sociale, et l'émergence de pratiques d'urbanisme participatif. « En impliquant les habitants dès la conception, nous créons des espaces publics qui répondent véritablement à leurs besoins tout en renforçant le lien social au sein des quartiers », explique Rina Andriambololomanana, cheffe de projet urbain au sein de Gret.

Communauté. Le Kianja Andraisoro a été conçu en collaboration avec les habitants du quartier, le fokontany et plusieurs associations locales. Toujours selon cette cheffe de projet, «Andraisoro incarne l'âme d'Antananarivo, un quartier vibrant et riche de son dynamisme, où tradition et modernité se rencontrent». Le site pourra accueillir des activités sportives, des événements culturels où les habitant(e)s pourront partager des moments d'échange et de convivialité avec une attention particulière portée aux jeunes et aux femmes, et ce afin de garantir un accès libre et inclusif aux espaces publics.