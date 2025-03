Congo-Kinshasa: L'ONU préoccupée par la sécurité des défenseurs des droits de l'homme dans l'Est du pays

Alors que la situation continue de se détériorer dans l'est de la République démocratique du Congo, Mary Lawlor, rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme a appelé ce mercredi 5 mars à Genève, à un soutien urgent et concret aux défenseurs des droits de l'homme dans la région.

« Les défenseurs des droits de l'homme dans l'est de la RDC courent actuellement un risque extrême de représailles pour leur travail en faveur des droits de l'homme. Ils ont besoin d'aide immédiate, y compris d'un soutien pour une réinstallation temporaire avec leurs familles », a déclaré Mary Lawlor, rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme.

Les défenseurs vivent dans la peur

Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a continué à progresser dans la région depuis le début de son offensive au début de l'année, et ceux qui ont documenté et dénoncé ses violations ont été directement visés.

« Ces dernières semaines, j'ai reçu d'innombrables alertes demandant un soutien et j'ai parlé directement avec des défenseurs sur le terrain. Ils vivent dans la peur et les risques sont réels. Récemment, un défenseur m'a informé que les rebelles du M23 avaient dressé des listes de défenseurs des droits de l'homme à appréhender dans les zones qu'ils contrôlent », a déclaré Mme Lawlor.

La rapporteuse spéciale a déclaré avoir reçu des informations crédibles selon lesquelles des défenseurs des droits de l'homme sont détenus au secret, disparus de force et torturés à Rutshuru et Masisi, dans le Nord-Kivu; tandis qu'au moins six défenseurs des droits de l'homme sont portés disparus après avoir tenté de fuir Goma, à la suite de la prise de la ville par le M23.

Des criminels revanchards

« Certains défenseurs des droits de l'homme n'ont pas eu d'autre choix que de fuir leur domicile. Ceux qui parviennent à gagner d'autres villes n'ont pas les moyens de trouver un abri ou de subvenir à leurs besoins quotidiens. D'autres sont restés dans les zones contrôlées par les rebelles, mais craignent pour leur sécurité. Un défenseur m'a demandé comment il pouvait continuer à se cacher alors que le M23 commençait à effectuer un recensement à Goma », a déclaré la rapporteuse spéciale.

Depuis les évasions massives des prisons de Goma, Kalehe, Bukavu et Uvira, des milliers de détenus, y compris des criminels violents et des chefs de groupes armés condamnés pour de graves violations des droits de l'homme assimilables à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité, se sont échappés.

Certains d'entre eux menacent les défenseurs des droits de l'homme qui ont fourni une assistance médicale, psycho-sociale et juridique aux victimes et aux témoins qui ont déposé pendant les procès. Maintenant que les défenseurs des droits de l'homme sont menacés et craignent des représailles, alerte la même source, les victimes n'ont plus personne vers qui se tourner.