Madagascar: SIPEM Banque/Pharmadiff Solair - Un partenariat pour faciliter l'acquisition de consommables médicaux et énergétiques

SIPEM Banque et le groupe Pharmadiff Solair ont conclu un partenariat stratégique afin de faciliter l'acquisition des consommables médicaux et énergétiques pour les entrepreneurs à Madagascar. Le partenariat qui a été signé la semaine dernière concerne un montage financier pour l'acquisition de matériels et équipements médicaux, ainsi que des consommables énergétiques et des kits solaires.

En effet, le système de financement permet aux entreprises intéressées de payer les biens concernés, à crédit avec une échéance pouvant aller jusqu'à 48 mois. « Grâce à ses conditions et des formalités de traitement rapides et simplifiées, l'offre proposée par SIPEM Banque et le groupe Pharmadiff Solair répond et aux besoins réels des entreprises en moyens de production, et aux exigences socio-environnementales de notre époque en terme climatique », a-t-on indiqué, lors de la signature de l'accord de partenariat entre les deux entités.

Le partenariat repose sur une triple expertise : le financement des entrepreneurs et le financement des énergies vertes, une maîtrise trentenaire pour SIPEM Banque, la vente des consommables médicaux pour Pharmadiff et la mise à disposition du public d'équipements solaires pour Solair. Il est à noter que cette solution s'ouvre également aux particuliers ayant des besoins correspondants. Ensemble, Pharmadiff Solair et SIPEM Banque travaillent à démocratiser l'accès à des solutions solaires et médicales fiables et durables, à prix abordables, adaptées aux besoins des ménages et des entrepreneurs malgaches.