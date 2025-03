Madagascar: Motocross/4 Heures Honda - Les cadors au rendez-vous de la 23e édition

La 23e édition des « 4 Heures Honda », événement incontournable pour les passionnés de motocross, a été officiellement annoncée hier à Andraharo par ses organisateurs : le Iarivo Moto Club (IMC), la société Madauto et la Fédération Malgache de Motocyclisme (FMaM).

Ce week-end, plus de 80 équipages sont attendus sur le circuit d'Ambohidava, une boucle de 8,5 km spécialement aménagée pour l'occasion, pour une course hors-championnat qui s'annonce palpitante. Cette année encore, les cadors du motocross seront au rendez-vous. Mathias Plantive, tenant du titre, croisera le fer avec son rival de toujours, Claudio Tida, tandis que des pilotes internationaux viendront pimenter la compétition. Accessibles à tous les niveaux, les 15 catégories en lice offriront une chance unique aux amateurs comme aux professionnels de briller.

Les dix premiers du classement Scratch, toutes catégories confondues, ainsi que les vainqueurs de chaque catégorie, seront récompensés. Le Trophée Province, très attendu, promet également de captiver les spectateurs. Pour cette édition, les organisateurs ont misé sur un site plus pratique. « Nous avons choisi un lieu beaucoup plus accessible pour les compétiteurs et le public, contrairement à l'an dernier où le site était trop éloigné », précise Chan Fah Jeannot, directeur de Pôle Moto. Cette décision devrait faciliter la venue des pilotes de provinces, dont le nombre est en nette augmentation, ainsi que celle des spectateurs. Parmi les participants internationaux, deux pilotes français et une quinzaine de Réunionnais fouleront la terre malgache pour cette course mythique.

MX Réflexion et Cross Up USA de retour

L'événement accueillera également MX Réflexion et Cross Up USA pour une deuxième visite à Madagascar, après leur passage en 2023. « C'est du déjà-vu, mais cette fois, en 2025, on repart pour 15 jours avec un programme bien différent », annonce MX Réflexion dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. En duo avec Blaise Abbadie, ils se lanceront dans les 4 Heures Honda, tout en gardant à l'esprit les péripéties de leur précédent séjour. « On sait que la saison des pluies nous réserve des surprises, mais on va essayer d'éviter les blessures cette fois ».

Au-delà de la compétition, leur venue s'inscrit dans un projet plus large. Accompagnés d'Olivier Nitard de Cross Up USA, ils travailleront à la réhabilitation des pistes locales, qui bénéficieront aux pilotes malgaches de motocross. Une troisième mission les anime également : l'animation d'un stage encadré par Olivier Nitard et Blaise Abbadie, destiné à former et inspirer les talents locaux.