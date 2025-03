Madagascar: Roland Ratsiraka - « L'insécurité règne à Toamasina »

Le député élu à Toamasina I est disposé à effectuer des rondes avec les forces de l'ordre face au climat d'insécurité dans lequel vit la population.

Actes de banditisme. « La population de Toamasina et les personnes qui sont de passage, vivent dans la peur à cause du climat d'insécurité qui règne dans la ville », rapporte Roland Ratsiraka. Et ce, en sa qualité de « solombavambahoaka » élu dans le Grand Port où les actes de banditisme suivis parfois de mort d'homme se multiplient.

Et de citer le cas très récent du jeune homme mort de plusieurs coups de couteau à Ambolomadinika. « Une attaque à main armée avait également eu lieu dans le quartier de la Verrerie le jour même où les forces de l'ordre étaient occupées et préoccupées à surveiller mon domicile à Salazamay », seremémore l'ancien candidat à la mairie de Toamasina.

Liberté d'expression

« Pour des raisons purement politiques, des éléments des forces de l'ordre ont été dépêchés et mobilisés pour surveiller mes moindres faits et gestes jusqu'à me suivre le long de la plage où je faisais du footing, alors que les paisibles citoyens risquent de se faire agresser à tout moment et en tout lieu », retrace-t-il.

En faisant remarquer que « la mobilisation des forces de l'ordre avait évidemment occasionné des dépenses en indemnités et en carburant ». En somme, une mobilisation aux frais des contribuables. « Une entrave à la liberté d'expression garantie par la Constitution dans un Etat de droit contre un député légitimement et légalement élu », selon le numéro Un du « Malagasy Tonga Saina » (MTS).

Environnement des affaires

Roland Ratsiraka de réitérer que « la population de Toamasina vit quotidiennement dans la terreur à cause des attaques à main armée qui font souvent des victimes ». A son avis, pareil climat de violence est dû notamment à la pauvreté ambiante et au chômage. « Les entreprises locales sont freinées dans leur propension à créer des emplois à cause notamment des coupures fréquentes d'électricité qui ralentissent leurs activités et plongent la ville dans le noir ».

Et d'ajouter que l'environnement des affaires à Toamasina n'est pas non plus propice, en raison de différents blocages, de la corruption et de mesures arbitraires comme le redressement fiscal, la non attribution d'agrément pour l'export... Il pense que « tout cela affecte le développement de Toamasina censé être le poumon économique de Madagascar ».