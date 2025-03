Madagascar: Drone livreur de vaccin - Une révolution dans le domaine de la santé

La solution aérienne est mise en oeuvre pour relever les défis relatifs à l'éloignement et à l'enclavement des communautés locales.

Des drones sauveurs de vie qui livrent des vaccins auprès des centres de santé de base du pays. Une solution révolutionnaire qui transforme les offres de soins et services de santé. Portée par le ministère de la Santé publique et ses partenaires tels que l'organisation non gouvernementale (ONG) PSI, la livraison des vaccins et des matériels médicaux via les drones touche « douze districts répartis dans trois régions » d'après un article publié sur le site web officiel de GAVI, l'alliance (mondiale) du vaccin.

« Des sites de lancement clés ont été mis en place à Sakaraha (Atsimo Andrefana) et Vangaindrano (Atsimo Atsinanana) » peut-on y lire. Il conviendrait de noter que le basculement vers le recours au drone pour le transport des vaccins date du mois d'octobre 2024. 1 030 doses de vaccins ont été acheminées durant le premier vol.

Depuis 2019

Des avancées majeures ont été accomplies dans le cadre de la santé publique avec la technologie des drones. L'approche date de 2019 et continue de changer la donne dans les régions et districts du pays. Les régions Sava, Atsinanana, Melaky et Atsimo Atsinanana ont recours à ces appareils pour acheminer les vaccins, intrants et matériels médicaux. Un drone peut embarquer jusqu'à un poids total de 10 kg pour une distance de 50 km. Celle-ci (la distance) augmente si le poids embarqué diminue (entre 50 à 100 km si le colis pèse 5 kg). Compte tenu des difficultés d'accès aux communes, régions et districts du pays, l'option drone est une solution efficace.