Afrique: Les envoyés de l'IGAD appellent à la fin des violences dans l'État du Haut-Nil

Addis Ababa — Les ambassadeurs des pays de l'IGAD à Juba ont exprimé leur profonde inquiétude face à la violence armée qui sévit actuellement dans l'État du Haut-Nil.

Dans leur déclaration commune d'aujourd'hui, les ambassadeurs ont déclaré : "Nous, les ambassadeurs de l'IGAD basés à Juba, au Sud-Soudan, exprimons notre profonde inquiétude face à la violence armée qui sévit actuellement dans l'État du Nil supérieur.

Selon la déclaration, ils sont particulièrement alarmés par les récentes informations faisant état d'une escalade des tensions et d'affrontements armés dans le comté de Nasir.

L'escalade des tensions menace de saper les gains durement acquis dans la mise en oeuvre de l'Accord revitalisé sur la résolution du conflit dans la République du Sud-Soudan (R-ARCSS) et d'exacerber la situation humanitaire déjà désastreuse dans la région, a déclaré le communiqué.

"Nous appelons toutes les parties et leurs groupes affiliés à cesser immédiatement les hostilités et à faire preuve de la plus grande retenue. Nous soulignons l'importance primordiale du respect du cessez-le-feu permanent et des dispositions de la R-ARCSS", ont déclaré les ambassadeurs.

À cet égard, ils se félicitent de la récente réunion de la présidence et de ses résultats, et encouragent la poursuite du dialogue et des consultations dans le cadre de la R-ARCSS.

Les ambassadeurs s'engagent à continuer à soutenir les parties à la R-ARCSS et le peuple du Sud-Soudan pendant la période transitoire prolongée.