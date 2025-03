Madagascar: Smatch'In/Onziéme édition - Umagis affronte Aceem en ouverture

Le tournoi de basketball inter-universités, Smatch'in, qui réunit cinquante instituts, débute ce vendredi. Les garçons d'Umagis remettront leur titre en jeu.

Le tournoi de basketball Smatch'in entre dans sa XIe édition cette année. Du 8 au 16 mars, quarante-huit équipes masculines et dix-sept dans la catégorie féminine, issues de cinquante instituts, universités et facultés, s'affronteront pendant neuf jours sur trois terrains de basket différents : ceux du stade Barea, le gymnase couvert de Mahamasina et le Palais des sports de Mahamasina.

Les deux champions en titre, l'Umagis chez les garçons et l'IUM chez les filles, remettront leur titre en jeu. Les basketteurs de l'Umagis défieront les joueurs de l'Aceem, ce samedi à partir de 13 heures, au Palais des sports de Mahamasina, tandis que les joueuses de l'IUM affronteront l'ENS de Fianarantsoa sur le terrain 2 du Stade Barea.

Champions pendant deux années de suite, les basketteurs de l'Umagis, Saint Michel à Amparibe, figurent parmi les favoris cette année. Mais garder un titre pendant trois années successives n'est pas facile, face à des adversaires très déterminés qui visent le même objectif, avoir le titre final.

Mûrs et déterminés

Parmi leurs rivaux à suivre de près, on retrouve les basketteurs de l'ESSCA, vice-champions l'an dernier. Ils ont perdu la finale 2024 avec un écart de 3 points (46-49) dans un match très serré. L'Emit de Fianarantsoa, l'ESD, le Cnela, l'EssAgro, la Faculté EGS, l'ENS sont aussi des prétendants sérieux à la victoire finale.

Dans la catégorie féminine, les basketteuses de l'IUM, championnes en titre, devront batailler très dur cette année si elles veulent garder le titre. Les prétendantes au titre final sont nombreuses, à l'instar des joueuses de l'Esmia, qui ont perdu la finale en 2024, sur le score de 50-65. L'arrivée de nouvelles têtes qui ont renforcé l'effectif, apportera une nouvelle dynamique pour le groupe.

L'Emit de Fianarantsoa, la Faculté des sciences, l'ISPM, la Faculté DEGS de Toliara, l'EssAgro sont des adversaires capables de bousculer la hiérarchie pour chercher le titre final.

Pour la XIe édition de Smatch'in, douze nouveaux venus dans l'arène se battront pour relever le niveau de la concurrence. Il y a notamment le BBS en provenance de Mahajanga, l'ENF de Fianarantsoa, l'Esdes, l'Esum, la Fac Degs de Toliara, le GE-IT, l'Insi, l'ISFPS Leader, l'ISPPM, l'Issig de Toamasina, l'Université de Toliara et l'UP d'Ambohidratrimo.

L'Emit de Fianarantsoa participe pour la deuxième fois au tournoi de basketball Smatch'in cette année. Les garçons ont atteint la finale en 2024. Par rapport à l'année passée, les basketteurs et basketteuses de Fianarantsoa, mûrs en expérience et très déterminés, comptent marquer l'histoire de Smatch'in : « Nous avons retenu la leçon de la défaite l'an passé. Pour cette année, nous viendrons plus mûrs et visons un meilleur résultat que l'an dernier », confie Lova Rabariveloarijaona, coach de l'Emit de Fianarantsoa.