Madagascar: Intempéries - Un tiers de l'Île en vigilance fortes pluies

Les zones suspectes surveillées dans l'océan Indien sont prévues pour se rapprocher de Madagascar cette semaine. Les conditions météorologiques vont se dégrader dans le Nord.

Les zones suspectes surveillées dans l'océan Indien sont prévues pour se rapprocher de Madagascar cette semaine. Les conditions météorologiques vont se dégrader dans le Nord.

L'étendue des zones placées sous avis de menace pour fortes pluies s'agrandit. C'est le tiers de la Grande Île qui est en vigilance verte depuis hier.

« Les zones perturbées (ndlr : au nord-est de Madagascar) sont accompagnées d'amas nuageux très étendus (...). Ce système devrait continuer sa trajectoire vers l'ouest au cours des cinq prochains jours et se rapprocher du nord de Madagascar à partir de vendredi », selon le bulletin spécial de Météo Madagascar, publié hier. L'environnement dans lequel ce système évolue est favorable à son développement progressif. Il existerait ainsi un risque modéré qu'il évolue en une tempête tropicale d'ici la fin de la semaine, lorsqu'il sera près des côtes de Madagascar.

« Il n'évoluera pas forcément en une tempête tropicale, mais ce qui est bon à savoir, c'est qu'il apportera de fortes pluies sur le nord de l'île », indique Mamy Andriamirado, prévisionniste auprès de la direction générale de la Météorologie.

Le site Cycloneoi.com a souligné : « L'activité sous surveillance suit un déplacement qui pourrait l'amener à traverser le nord de la Grande Île entre vendredi et une partie du week-end. À ce stade, il est difficile de prévoir l'intensité qu'aura ce phénomène à ce moment-là. Dans tous les cas, une dégradation des conditions météorologiques devrait se mettre en place à partir de vendredi, d'Antsiranana, au nord, à Brickaville, au sud, ainsi que sur les zones traversées par le système ».

Le nord-est, l'est, le nord et le nord-ouest sont concernés par cette vigilance. Les régions Sava, Ambatosoa, Analanjirofo et l'est de la région Sofia pourraient ainsi recevoir des précipitations de 50 à 150 mm en 24 heures le vendredi 7 mars. Le samedi 8 mars, cette même quantité de pluie pourrait tomber dans les régions Diana, Sava, Ambatosoa, Analanjirofo, l'est de Sofia et la région Atsinanana. Ces pluies abondantes pourraient s'étendre aux régions Boeny et Sofia et persister dans les régions Ambatosoa, Analanjirofo et Atsinanana le dimanche 9 mars.

Météo Madagascar invite les habitants de ces régions à suivre les instructions des autorités locales. Le risque d'inondations, de crues de rivières, de glissements de terrain et d'affaissements de routes est élevé en raison de ces pluies abondantes. De fortes houles de 3 à 4 mètres sont également attendues entre Toamasina et le cap Bobaomby, entre vendredi et dimanche.

Le système a été localisé à 1 800 km à l'est d'Antsiranana hier matin. Ces zones perturbées se sont déplacées rapidement au cours des dernières 48 heures. Cette circulation dépressionnaire était encore de faible intensité hier matin. Elle était accompagnée de vents de 30 à 40 km/h et de rafales atteignant 50 km/h. Aucune alerte cyclonique n'avait été émise jusqu'à l'heure où nous soumettions cet article.