Madagascar: Retour du Kabeso du Roi Toera - Un tournant pour le patrimoine malgache

Vers la fin du mois d'avril, Madagascar recevra les Kabeso du roi Toera et de ses guerriers. Cette restitution, la première en Afrique, marque le début d'un processus plus large de retour du patrimoine pillé.

Le roi Toera, souverain Sakalava du Menabe, est une figure majeure de la lutte contre l'occupation française. En 1897, refusant de se soumettre, il combattit jusqu'à la mort. Son corps fut capturé, décapité et envoyé en France comme trophée de guerre. Plus d'un siècle plus tard, son Kabeso - ainsi que ceux de ses fidèles guerriers - retrouveront enfin leur terre natale.

Cette restitution ne concerne cependant qu'une fraction des trésors malgaches conservés en France. D'autres Kabeso du Menabe, ainsi que des objets appartenant aux ethnies Merina, Betsileo et d'autres groupes, restent encore à récupérer.

Le retour des Kabeso respectera strictement les rites ancestraux. Dès leur arrivée à Madagascar, des cérémonies traditionnelles seront organisées à Ivato avant leur transfert vers le Menabe. Seules des personnes habilitées, maîtrisant les coutumes sacrées, pourront manipuler ces reliques.

Les Kabeso ne voyageront pas en soute mais seront transportés dans des cercueils en bois de «Nanto», un matériau noble historiquement réservé aux rois. En amont, des analyses ADN réalisées en France ont permis de certifier l'authenticité des ossements du roi Toera.

Veillée

Une fois sur le sol malgache, les Kabeso traverseront plusieurs sites sacrés du Menabe. À Miandrivazo, une veillée traditionnelle leur rendra hommage. Ensuite, à Mahabo, haut lieu du pouvoir Sakalava où reposent les rois Andriamisara et Andriandahifotsy, ils seront honorés par des rituels symboliques. Enfin, leur ultime destination sera Tsiribihina, où ils seront inhumés selon les rites funéraires Sakalava, au sein des Zomba, les tombeaux royaux.

Dans la tradition Sakalava, les souverains ne sont pas enterrés sous terre mais placés dans des demeures funéraires. Leurs corps sont d'abord séchés pendant un an avant que leurs os ne soient installés dans un Zomba, souvent dissimulé en un lieu secret. À chaque étape du parcours, des sacrifices de zébus et des rituels sacrés - son des anjomara (conques marines) et tirs de fusils traditionnels - marqueront l'événement.

Le retour du Kabeso du roi Toera représente une victoire symbolique pour Madagascar. Il s'inscrit dans un mouvement plus large de restitution du patrimoine africain spolié. Cet événement rappelle aussi l'importance de préserver et de transmettre les traditions ancestrales.

Après plus d'un siècle d'exil forcé, le roi Toera et ses guerriers, jadis emportés comme trophées, retrouveront enfin leur terre, honorés par leur peuple et réintégrés dans l'histoire nationale.