Centrafrique: Des groupes armés ciblent la communauté peule et les réfugiés soudanais

Des groupes armés, dont un affilié aux forces armées centrafricaines ont commis de graves abus dans la région du Haut-Oubangui, au sud-est de la République centrafricaine (RCA), principalement à l'encontre des communautés peules et musulmanes ainsi que des réfugiés soudanais, selon un rapport de l'ONU.

Lors de deux vagues d'attaques dans les préfectures du Mbomou et du Haut-Mbomou, en octobre 2024 et en janvier 2025, au moins 24 personnes ont été tuées, certaines ayant été victimes d'exécutions sommaires, selon ce document conjoint du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme (HCDH) et de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en RCA (MINUSCA).

Les attaques incluent des violences généralisées contre la population civile. Elles ont particulièrement ciblé les populations musulmanes et les demandeurs d'asile soudanais, ainsi qu'une mosquée, un hôpital et un établissement scolaire.

Viols collectifs, travail forcé, cas de torture et pillages

« Ces crimes horribles ne doivent pas rester impunis. L'obligation de rendre des comptes est fondamentale pour garantir que de telles violations ne se reproduisent plus jamais », a déclaré dans un communiqué le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk.

Parmi les autres violations et atteintes documentées figurent des cas de violences sexuelles liées au conflit à l'encontre de femmes et de filles, y compris des viols collectifs, de travail forcé, de torture et autres formes de traitements cruels, inhumains et dégradants, ainsi que des pillages de maisons et de magasins.

Selon le rapport, les attaques ont été dirigées et coordonnées par des éléments des Wagner Ti Azandé (WTA), un groupe armé ayant des liens avec l'armée nationale centrafricaine (FACA). Les WTA appartenaient à l'origine à un groupe armé appelé Azandé Ani Kpi Gbé (Azanikpigbe), dont les membres ont également été impliqués dans ces attaques.

Début octobre 2024, des membres armés des WTA et des Azanikpigbe ont attaqué les villes de Dembia et Rafaï, dans la préfecture du Mbomou, ciblant principalement la communauté peule et d'autres musulmans, ainsi qu'un camp de réfugiés et de demandeurs d'asile soudanais, selon le rapport.

Un degré « élevé » de ciblage des Peuls et d'autres musulmans

« Dès leur arrivée à Dembia, les WTA et les Azanikpigbe ont publiquement égorgé un Peul de 36 ans, créant un climat de terreur au sein de la population », indique le rapport.

Sept autres hommes peuls ont été ligotés et jetés vivants dans la rivière Ouara.

« Les violations et atteintes commises à Dembia et Rafaï ont révélé un degré élevé de ciblage des Peuls et d'autres musulmans, accusés d'être des membres de l'Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) ou de les soutenir. Ces actes ont été alimentés par des appels antérieurs de certaines autorités locales de Dembia, à la violence et à la haine envers les Peuls et d'autres musulmans ».

Par ailleurs, les assaillants ont également commis des actes de violences sexuelles à l'encontre de 24 victimes, dont 14 femmes et sept filles qui ont été violées, principalement de manière collective, précise le rapport. Deux filles et une femme ont été victimes de travail forcé, tandis qu'une autre femme a été mariée de force à un assaillant.

Apaiser les tensions et promouvoir une coexistence pacifique

Selon l'ONU, la majorité des victimes de pillages et de traitements cruels, inhumains ou dégradants à Dembia étaient des Peuls, mais les violences sexuelles et les recrutements forcés d'enfants ont principalement touché les Zandé.

A noter qu'à la suite de l'attaques du 21 janvier des WTA contre un campement peul près de Mboki, dans la préfecture du Haut-Mbomou, tuant au moins 12 personnes, au moins 14 membres des WTA ont été arrêtés à Mboki et à Bangui.

Selon la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la RCA et cheffe de la MINUSCA, malgré les efforts continus du Gouvernement, avec l'appui de la MINUSCA, la situation dans le Mbomou et le Haut-Mbomou reste particulièrement préoccupante.

« L'absence de réponse adéquate à ces crimes pourrait compromettre les acquis importants en matière de sécurité et éroder davantage la cohésion sociale dans les zones où des efforts ont été menés avec les communautés pour apaiser les tensions et promouvoir une coexistence pacifique », a fait valoir Valentine Rugwabiza.