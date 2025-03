Madagascar: Maladie saisonnière - Hausse des consultations médicales

Les établissements de santé de la capitale enregistrent une forte augmentation des consultations médicales en raison de la grippe et de la fièvre, qui touchent un grand nombre de personnes. Depuis plusieurs semaines, les centres de santé et cabinets privés voient affluer des patients présentant des symptômes grippaux.

Hier, le Dr Tsinjo Lalaina, médecin dans un cabinet privé, a confirmé cette tendance : « Nous enregistrons environ trente consultations par jour, dont dix concernent des patients présentant des symptômes liés à l'épidémie de grippe ou à la fièvre ». Un médecin généraliste exerçant dans un centre de santé de base à Atsimondrano partage le même constat. « En raison de cette maladie qui affecte un grand nombre d'individus, le nombre de mes consultations ont considérablement augmenté », ajoute un autre praticien travaillant dans un dispensaire privé à Anosizato.

Ces maladies saisonnières n'épargnent personne et touchent aussi bien les enfants que les adultes. Les symptômes les plus fréquents incluent des maux de tête, une toux persistante, une forte fièvre et une perte d'appétit. « Ces symptômes peuvent également être causées par la piqûre d'un moustique », précise le Dr Fidy Bariniaina.

Pour limiter la propagation de ces affections, les professionnels de santé recommandent d'adopter un mode de vie sain, incluant une alimentation riche en fruits et légumes, ainsi qu'une activité physique régulière. L'aération et l'ensoleillement des habitations sont également essentiels pour réduire les risques de contamination, la grippe se propageant plus facilement dans les environnements clos et humides.