Madagascar: Spectacle - Le Roi Lion prend vie au CCI Ivato

Un voyage musical au coeur de la savane. Le 9 mars prochain, Madagascar vibrera au rythme des mélodies envoûtantes de la comédie musicale Le Roi Lion, orchestrée par Okalou. Ce spectacle exceptionnel, qui se tiendra au CCI Ivato dès 15h, offrira au public une immersion totale dans l'univers fascinant de ce chef-d'oeuvre intemporel. Adaptée du célèbre film d'animation de Disney, cette production promet d'enchanter petits et grands grâce à une mise en scène soignée et une interprétation magistrale des artistes locaux.

Ce spectacle musical mettra en lumière des talents locaux qui donneront vie aux personnages emblématiques du Roi Lion. Gothlieb se glissera dans la peau du perfide Scar, tandis que Manan-tsoa incarnera l'intrépide Simba. La talentueuse Betia prêtera ses traits à Nala, et le charismatique Mendrika revêtira le rôle du sage et majestueux Mufasa.

Avec une interprétation vocale puissante et une présence scénique remarquable, ces artistes transporteront le public au coeur de la savane africaine. Le spectacle sera rythmé par des chorégraphies dynamiques, des costumes colorés et une mise en scène immersive, recréant avec fidélité l'univers sauvage et captivant du Roi Lion.

Célébration

Plus qu'une simple représentation, cette comédie musicale est une véritable célébration des valeurs universelles que véhicule Le Roi Lion : le courage, l'amitié, l'amour et la quête de soi. Parents et enfants, amateurs de spectacles vivants ou passionnés de comédies musicales, tous trouveront leur bonheur dans cette production qui allie émotion, humour et spectacle grandiose.

Face à l'engouement suscité par cet événement, il est conseillé de réserver ses billets dès maintenant.

Ne manquez pas cette occasion unique de revivre la légende du Roi Lion à travers une interprétation inédite et vibrante sur la scène du CCI Ivato. Un moment magique et inoubliable vous attend !