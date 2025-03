Madagascar: Conseil des ministres et 8 mars - Plein phare sur Mahajanga

La capitale de la région Boeny est sous les projecteurs cette semaine. La ville des Fleurs accueille plusieurs événements, notamment la célébration officielle de la Journée internationale des droits des femmes et un Conseil des ministres décentralisé.

Sous les projecteurs. Mahajanga sera au centre de l'attention à partir d'aujourd'hui, alors qu'elle accueille les célébrations officielles du 8 mars et un Conseil des ministres décentralisé.

À la tête des différents rendez-vous prévus jusqu'à samedi, le président de la République, Andry Rajoelina, et son épouse, Mialy Rajoelina, sont arrivés hier en fin d'après-midi dans la ville des Fleurs. Le couple présidentiel entamera un marathon d'activités dès aujourd'hui, avec la Première dame qui ouvrira les festivités. Selon les informations diffusées lors du journal du soir de la télévision nationale TVM, l'ouverture officielle de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes est prévue aujourd'hui.

Bien que certaines activités aient débuté hier, le lancement officiel des célébrations à l'échelle nationale se tiendra en milieu de matinée sous la présidence de Mialy Rajoelina. Plusieurs événements sont au programme, notamment un reboisement pour redensifier les mangroves de Mahajanga, des expositions mettant en avant le savoir-faire des femmes entrepreneures, ainsi que des séances de formation, de renforcement des capacités et de sensibilisation contre la violence basée sur le genre.

Dans les stands d'exposition, les visiteurs pourront également accéder à des espaces de conseil et d'accompagnement financier destinés aux femmes souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat. Le point d'orgue des festivités se tiendra le samedi 8 mars sur la route longeant la plage du Village touristique, où un carnaval viendra clôturer l'événement.

Un événement délocalisé

Cette année, le thème de la Journée internationale des droits des femmes est « Égalité des droits et autonomisation pour toutes les femmes et les filles ». Les activités prévues s'inscrivent dans cette orientation, avec l'implication active des ministères à vocation sociale et économique. L'association Fitia, fondée par la Première dame, assure la coordination de plusieurs événements. Celle-ci arbore d'ailleurs un nouveau logo cette année.

« Depuis sa création, l'association Fitia porte un message fort : celui de la solidarité, du soutien et de l'engagement envers les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape avec un logo repensé, tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales. (...) L'évolution de notre identité visuelle reflète notre mission: s'unir pour servir et accompagner ceux et celles qui en ont besoin », a déclaré Mialy Rajoelina sur sa page Facebook.

L'ensemble de l'Exécutif est également présent à Mahajanga. Pendant quelques jours, la capitale de la région Boeny devient le centre névralgique du pouvoir étatique. Outre les célébrations du 8 mars, un Conseil des ministres décentralisé se tiendra cet après-midi dans la ville des Fleurs.

« Le but est de rapprocher le pouvoir de la population, d'apporter des solutions et de favoriser le développement à partir de la base », indique la présidence de la République. Il s'agit du deuxième Conseil des ministres tenu hors d'Antananarivo et du palais d'État d'Iavoloha depuis le début du second mandat du président Rajoelina. Le premier s'était déroulé à Toliara, le 17 avril 2024.

Comme ce fut le cas lors du Conseil des ministres décentralisé de Toamasina l'an dernier, les discussions devraient porter sur des dossiers touchant directement Mahajanga et la région Boeny. Toutefois, des sujets d'envergure nationale pourraient également être abordés, notamment le relèvement après le passage du cyclone Honde dans le Sud, les dégâts causés par les fortes pluies sur les Hautes Terres, ainsi que la question de l'insécurité, qui suscite une préoccupation croissante au sein de la population.