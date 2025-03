Madagascar: Antananarivo - Des portions de route restent à réhabiliter

De nombreuses routes dans la capitale sont dans un état déplorable, suscitant la colère des usagers. Les dégradations, marquées par l'apparition de nids de poule et de revêtements endommagés, rendent la circulation difficile dans plusieurs quartiers. Des travaux de réhabilitation sont en cours, tandis que d'autres sont en attente de validation budgétaire.

Les routes de Soanierana, Ampandrana, Ambohimiandra, Antsahamanitra, Andraisoro et Antsahabe figurent parmi les plus touchées. À Soanierana, le revêtement se détériore progressivement, et les nids de poule remplis d'eau rendent la circulation encore plus difficile.

« Les véhicules montent sur les trottoirs en raison de l'état de la route », témoigne Frederico Vonjinirina, un passager d'une ligne reliant Anosy à Ambatofotsy. D'autres usagers vont jusqu'à affirmer qu'il ne s'agit plus d'une route.

L'état de la chaussée devant le portail de l'École Primaire Publique (EPP) Antsahabe, près du rond-point Mascotte, inquiète également les automobilistes. Bien qu'un nouveau revêtement ait été récemment posé, la chaussée présente des irrégularités qui compliquent la circulation. À Ambohimiandra, certaines parties de la route ont été rénovées de manière provisoire, mais leur état reste préoccupant.

Causes multiples

Les causes de ces dégradations sont multiples. Les riverains pointent du doigt les fuites d'eau des réseaux Jirama, la faible épaisseur du bitume ainsi que le mauvais fonctionnement des canalisations. En conséquence, en plus d'aggraver les embouteillages, ces routes abîmées endommagent les véhicules, provoquant la perte d'enjoliveurs, des problèmes de parallélisme et même des déformations des pièces de direction.

Face à cette situation, des réparations sont actuellement en cours à Soarano, où un trou béant s'était formé au milieu de la chaussée. Selon une source au sein de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), « d'autres tronçons dégradés seront réhabilités après l'approbation du budget proposé », le Conseil municipal étant en pleine session budgétaire.