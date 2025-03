Lesotho: Le pays «choqué» après les déclarations de Donald Trump sur le pays

Le président Trump a justifié mardi 4 mars, lors de son discours devant le Congrès américain, les coupes budgétaires massives dans l'aide des États-Unis à l'étranger. À cette occasion, le président américain a cité en exemple le Lesotho, un pays, a-t-il dit, « dont personne n'en a jamais entendu parler », pays qui, selon ses dires bénéficierait, de « 8 millions de dollars pour promouvoir les LGBT+ ». Des mots qui ont suscité l'indignation dans ce petit pays du sud de l'Afrique.

La petite phrase de Donald Trump et les rires sardoniques à l'arrière-plan du vice-président JD Vance n'ont pas été du goût des habitants de ce petit royaume enclavé dans l'Afrique du Sud. « Vous avez entendu parler du Royaume dans les cieux ?, l'a interpellé sur X le militant pro-démocratie Kananelo Boloetse. J'imagine que non, trop occupé à jouer au golf pour le remarquer », s'est-il moqué avant de décrire son pays « comme le seul au monde entièrement situé à plus de 1.000 mètres d'altitude, plus haut que ne l'a jamais été votre cote de popularité ». Il a ensuite ajouté : « on est là, on est fiers, et on n'est pas là pour vous servir à faire des blagues ».

Auprès de la BBC, Lejone Mpotjoane, le ministre des Affaires étrangères, s'est dit lui « choqué » d'entendre un chef d'État « faire référence à un autre État souverain de cette manière » alors que les deux pays entretenaient jusque-là des relations « chaleureuses et cordiales », selon un porte-parole du ministère.

Le Lesotho est notamment un des bénéficiaires du Plan d'urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida, Et pour cause : le pays a un des taux de prévalence du VIH les plus élevés au monde. L'aide américaine sert-elle également à promouvoir la cause LGBTQ+ comme l'a affirmé Donald Trump ? Rien n'est moins sûr. People's Matrix, la principale ONG qui soutient les LGBTQ+ dans le pays, a assuré à l'AFP n'avoir jamais reçu de fonds américains.