Bénin: Cotonou renforce ses partenariats sécuritaires

Dans sa lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le Bénin est appuyé par plusieurs partenaires. Le pays réceptionne ce jeudi 6 mars un avion de surveillance et il a conclu la semaine dernière un programme de coopération de cinq ans avec les États-Unis. La menace plane toujours : les FDS ont été victimes de deux attaques à l'engin explosif improvisé, lundi à Yangouali et le 26 février à Kantoro. Des sources militaires affirment avoir neutralisé plusieurs terroristes en réaction et déplorent dans leurs rangs un soldat tué et des blessés.

L'avion, offert par l'Union européenne, sera remis aux forces armées béninoises sur la base aérienne à Cotonou. Il s'agit d'un avion de reconnaissance et de surveillance qui servira pour l'opération Mirador. Le chef d'état-major de l'Union européenne, le général Michiel Van der Laan est annoncé à Cotonou pour l'occasion.

Une semaine avant l'Union européenne, les forces armées béninoises ont conclu un programme de coopération avec les États-Unis, qualifié par un haut gradé béninois de partenaires solides et majeurs. Par le passé, les États-Unis ont donné des véhicules blindés, du matériel de communication, des équipements individuels et interviennent pour soigner et évacuer les soldats blessés sur le front.

Le programme, conclu le 27 février, a retenu cinq axes : la sécurité intérieure, le renseignement, la santé, la logistique et la lutte contre le terrorisme. Pour la lutte contre le terrorisme, l'ambition des Forces de défense et de sécurité (FDS) d'ici à 2030 est de monter, entre autres, en puissance dans l'aviation, le renseignement et de créer des forces spéciales.