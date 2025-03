Algérie: Ramadhan 2025 - Mobilis lance un programme de solidarité en partenariat avec le CRA

Alger — L'opérateur de téléphonie mobile "Mobilis" a lancé, en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien (CRA), un programme de solidarité à l'occasion du mois de Ramadhan, dans le cadre de "son attachement à sa responsabilité sociale en tant que société citoyenne", indique, mercredi, un communiqué de l'entreprise.

"L'entreprise "Mobilis" continue de concrétiser les valeurs de solidarité et d'entraide, à travers le lancement d'un programme de solidarité durant le mois sacré de Ramadhan, en partenariat avec le CRA", précise la même source, notant "qu'en vertu de ce partenariat et dans le cadre de la convention visant à fournir tous types d'aides, il a été procédé à l'installation de 5 tentes géantes consacrées à l'Iftar collectif au niveau des wilayas de Ain Defla, Mila, Bouira, Oran et Alger, en vue d'offrir quotidiennement des repas chauds au profit de plus 1000 passagers".

"Cette initiative a été étendue pour inclure l'Aéroport international d'Alger Houari Boumediene et la gare routière du Caroubier (Alger), en vue d'offrir des repas de l'iftar aux voyageurs durant le mois sacré".

En outre, le CRA a élargi le champ de ses actions de solidarité, à travers "l'ouverture de plus de 370 restaurants dédiés à l'iftar au niveau national, et la distribution de plus de 150.000 colis alimentaires au profit des familles nécessiteuses, partant de son attachement à ancrer les principes d'entraide sociale et à renforcer l'esprit de coopération entre les membres de la société".

Cette initiative reflète "l'engagement de Mobilis à servir la société, notamment durant le mois sacré, en consolidation des valeurs de solidarité et de fraternité qui caractérisent la société algérienne", selon la même source.